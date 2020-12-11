Эрдоган: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха еще не завершен
- 11.12.2020, 9:43
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Президент Турции заявил, что борьба продолжится на многих других фронтах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха еще не закончен.
Об этом он сказал накануне в ходе выступления перед военными на параде в Баку по случаю завершения боевых действий в регионе, сообщает dw.com .
«Борьба, которая ведется в политическом и военном измерении, продолжится также на многих других фронтах», — отметил Эрдоган.
Он призвал Ереван приложить усилия для построения добрососедских отношений с Баку и в то же время пригрозил Армении «железным кулаком Азербайджана», если она продолжит агрессивное поведение на Южном Кавказе.
27 сентября стало известно о начале военной операции Азербайджана против Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.
В результате активных боевых действий Баку удалось вернуть под свой контроль целый ряд населенных пунктов, в том числе Шуши, который является одним из ключевых городов региона.
В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
В рамках мирного соглашения Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, и линию контакта сторон, по соглашению, должны контролировать миротворческие силы — российские и турецкие военные.