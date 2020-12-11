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Ученые нашли в джунглях Амазонки похожие на циферблаты деревни

  • 11.12.2020, 14:27
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Ученые нашли в джунглях Амазонки похожие на циферблаты деревни
Фото: Iriarte et al, Journal of Computer Applications in Archaeology

Открытие сделали благодаря лазерным сканерам, установленным на вертолетах.

Археологи с помощью лазерных сканеров, установленных на вертолетах, обнаружили в лесах Амазонки следы древних деревень, которые напоминали циферблаты часов. Несмотря на то, что о существовании таких поселений было известно и ранее, новое открытие поможет ученым выяснить, как именно они располагались в масштабе, сообщает Science alert (перевод - zn.ua).

«LIDAR позволил нам обнаружить эти деревни и их особенности, такие как дороги, что было невозможно раньше, потому что большинство из них не видно по лучшим доступным спутниковым данным», — заявил археолог Хосе Ириарте из Университета Эксетера в Великобритании.

Вместо того, чтобы работать от холма к холму, как это делалось ранее, с помощью новой технологии ученые смогли рассмотреть образы целых деревень и связь между ними. Деревни были построены в 1300-1700 годах и были устроены таким образом, чтобы представлять очень специфические социальные модели без четкой иерархии.

На каждом участке ученые нашли от трех до 32 курганов, высота которых в некоторых случаях могла достигать трех метров, а длина – 20 метров. В дальнейшем исследователи хотят выяснить точное предназначение этих курганов, были ли они домами или же использовались для погребений.

Исследователи также нашли дороги, которые расходились от деревень, как стрелки часов. У большинства поселений было две дороги на север и две – на юг. В общей сложности, археологи нашли 36 деревень, расстояние между которыми составляло примерно 2,5 километра. Поселения были в основном круглой и овальной формы, но встречались и прямоугольные.

Вместе с тем, проведенная работа позволила получить только предварительные результаты, в дальнейшем исследователи надеются узнать об этих деревнях больше.

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