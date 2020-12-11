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«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста

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  • 11.12.2020, 15:19
  • 5,118
«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста

Люди вышли с лозунгами, которые сегодня поддерживают 97% белорусов.

Витебская Черняховка не собирается мириться с произволом и помнит всех политзаключенных.

Жители микрорайона провели очередную акцию протеста, сообщает телеграм-канал NEXTA.

«Судья, ответишь за все! Суд под суд! Свободу политзаключенным! Все не зря! Дожмем деда!» — лозунги, которые поддерживают сегодня не только витебчане, но и абсолютное большинство белорусов.

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