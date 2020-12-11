Кто, какой вакциной и когда: страны мира готовятся прививаться от коронавируса 1 11.12.2020, 20:51

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Фото: Reuters/Dado Ruvic

В мире разрабатываются 170 вакцин от коронавируса, треть из них уже испытывают на людях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире разрабатываются около 170 вакцин от коронавируса, примерно треть из них уже испытывают на людях.

При этом концерн Pfizer совместно с BioNTech, компании Moderna и AstraZeneca, а также Центр им. Гамалеи Минздрава России уже сообщили о результатах своих исследований и выпустили препараты против коронавируса в производство.

Ряд стран уже озвучили свои планы вакцинации населения. ТАСС разбирался, какие государства, какой вакциной и когда намерены прививаться от коронавируса.

Основные разработчики

- Россия первой в мире 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины. Согласно последним данным, эффективность препарата превышает 96%.

- Препарат «Эпиваккорона» государственного научного центра «Вектор» в октябре стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. В середине ноября Минздрав выдал разработчикам разрешение на проведение пострегистрационных испытаний на 3 тыс. добровольцах и на 150 добровольцах старше 60 лет. В пятницу стало известно, что вакцина поступила в гражданский оборот.

- Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer разработали РНК-вакцину на основе фрагмента генома коронавируса. В ноябре они сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний, которая, по их данным, показала эффективность около 95%. В исследованиях приняли участие более 43,5 тыс. человек, половина из них при этом получили плацебо. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг рекомендовал руководству управления одобрить обращение BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины по ускоренной процедуре.

- В основе вакцины американской компании Moderna также генетический материал возбудителя. В ее исследованиях участвовали более 30 тыс. человек. В конце ноября компания сообщила, что эффективность ее вакцины при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания - 100%. Moderna объявила в четверг о начале испытаний на подростках в возрасте от 12 до 17 лет.

- Британско-шведской компания AstraZeneca разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Вакцина, клинические испытания которой проходят в разных странах с привлечением около 60 тыс. добровольцев, является векторной на основе аденовируса шимпанзе. Среднюю эффективность разработчик оценил в 62% при вводе первого компонента, но уровень защиты возрастает до 90% при двух инъекциях.

Кто еще проводит испытания

- В США разработкой вакцин также занимаются компании Johnson & Johnson, Novavax и Merck.

- В Европе наряду с вакциной от AstraZeneca разрабатываются еще несколько препаратов. В их числе - совместная разработка французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline), находящаяся в стадии клинических испытаний. Sanofi также готовит еще один препарат в сотрудничестве с биотехнологической компанией Translate Bio. В стадии клинических испытаний находится и вакцина, которую германская компания CureVac разрабатывает совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI).

- Несколько вакцин разработаны специалистами в Китае. Среди тех, что уже разрешены для временного применения в чрезвычайных условиях, - препараты от компаний Sinovac (разработана совместно с Instituto Butantan из Бразилии), Sinopharm и CanSino Biologics. Клинические испытания вакцин проводились в КНР и за рубежом.

- Разработкой собственных вакцин от коронавируса занимаются также Индия, Индонезия, Иран, Южная Корея, Япония и еще ряд стран.

- Также стало известно, что фармакологическая компания AstraZeneca проведет совместное исследование с НИЦ имени Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и «Р-Фарм» по комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата «Спутник V».

Чем будут прививаться

- В России для вакцинации населения намерены использовать прежде всего препарат «Спутник V». Им уже привились около 150 тысяч жителей России. Это самый большой среди стран мира показатель по числу провакцинированных от коронавируса жителей. Также в гражданский оборот поступила вакцина «Эпиваккорона». Первые серии уже поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу и Новосибирск. Планирует каждую неделю до Нового года вводить в оборот по 10 тыс. доз этого препарата.

- По данным РФПИ, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» получены от более чем 50 стран. Для поставок на зарубежные рынки препарат будет производиться партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

- В США намерены сделать ставку на вакцины, разработанные американскими и европейскими производителями, прежде всего на препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

- Евросоюз намерен централизованно закупить вакцины, разработанные компаниями AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac и Moderna. Кроме того, европейские страны могут самостоятельно закупать вакцины, однако ЕС настоятельно рекомендует не приобретать вакцины, которые не были сертифицированы в Европе. Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение сертифицировать в ЕС вакцину Pfizer до конца года.

- Вакцины собственного производства предпочитает использовать и Китай, одновременно компании из КНР активно продвигают свои препараты на зарубежные рынки, прежде всего в Азии, Африке и Латинской Америке.

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала международный механизм COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса. Предусматривается, что производители вакцин должны пройти сертификацию ВОЗ, после чего смогут приступить к массовому производству препаратов, которые будут распределяться между участниками COVAX. К настоящему времени к механизму присоединились уже более 180 государств.

Сроки и условия вакцинации

- В России масштабная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» стартовала в начале декабря. Она проводится на добровольной основе. На первом этапе сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, входящие в группы риска, то есть медики, педагоги, социальные работники. Переход к массовой вакцинации населения намечен на начало будущего года. Однако, как сообщил в пятницу глава Минпромторга России Денис Мантуров, планы производителей вакцины от коронавируса позволяют говорить о возможности более быстрой вакцинации населения РФ.

- Вакцинация в США препаратом Pfizer/BioNTech может начаться уже на следующей неделе. По планам Минздрава, в ближайшие недели в США смогут вакцинировать 12 млн человек, к концу января ожидается, что число получивших прививку может достигнуть 50 млн. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что намерен в течение 100 дней после инаугурации создать условия для того, чтобы в стране сделали не менее 100 млн прививок от коронавируса.

- В Великобритании 8 декабря началась вакцинация препаратом от Pfizer/BioNTech, использование которого было одобрено британским независимым Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. На первом этапе получить прививку могут медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых. Вакцинация является добровольной. Как сообщили в Минздраве страны, несколько десятков тысяч жителей уже получили прививки.

- Остальные страны увязывают начало вакцинации с завершением клинических испытаний и получением регистрационных свидетельств на вакцины. Сроки старта вакцинации называются самые разные: конец текущего года, начало, весна или середина будущего года. Распределение препаратов в рамках механизма COVAX, по оценке ВОЗ, начнется не ранее середины 2021 года. Большинство государств намерено проводить вакцинацию на бесплатной и добровольной основе. Власти Австралии намерены сделать вакцинацию обязательной. В Канаде вакцинация будет добровольной, однако власти крупнейшей канадской провинции Онтарио заявили, что могут ввести ряд ограничений для тех жителей, которые откажутся делать прививку от коронавируса.

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