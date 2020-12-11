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Швейцария заморозит активы Лукашенко

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  • 11.12.2020, 21:36
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Швейцария заморозит активы Лукашенко

Финансовые санкции и запреты на поездки наложены на 15 человек из окружения Таракана.

Совет Федерации Швейцарии продлил санкции против Беларуси. Финансовые санкции и запреты на поездки были наложены в отношении 15 человек, в том числе президента НОК Беларуси Александра Лукашенко. Новые меры вступают в силу с 11 декабря, передает «Трибуна» со ссылкой на The Federal Council.

Санкции соответствуют решениям, принятым Евросоюзом 6 ноября 2020 года. 15 человек, недавно добавленных в «черный список» несут ответственность за использование насилия и произвольных арестов после выборов президента в Беларуси.

Под санкциями Лукашенко, его сын и советник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Этим лицам был запрещен въезд в Швейцарию или выезд через нее. Их активы будут заморожены.

7 декабря МОК объявил о санкциях в отношении НОК Беларуси, которые включают в себя временный запрет на участие во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду, касается всех членов исполкома НОК, в том числе Александра и Виктора Лукашенко. Также приостановлено финансирование НОК: олимпийские стипендии будут выплачиваться непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Сообщается, что Швейцария глубоко обеспокоена сохраняющейся напряженностью и призывает к диалогу между правительством Беларуси и гражданским обществом. Швейцария призывает Беларусь соблюдать свои международные обязательства в области прав человека.

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