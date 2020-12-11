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Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса

  • 11.12.2020, 23:09
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Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса
Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Этот симптом наблюдался у 55 процентов пациентов.

Группа ученых из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса. Так, по данным исследователей, более чем у половины пациентов с COVID-19 наблюдалась миалгия. Результаты работы экспертов опубликованы в журнале British Medical Journal.

Миалгия проявляется в болях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Этот симптом наблюдался у 55 процентов пациентов в Исландии, которые прошли обследование с 17 марта текущего года по 30 апреля.

Кроме того, 51 процент зараженных жаловались на головную боль, а 49 — на кашель. Повышенная температура и затрудненное дыхание наблюдались реже, чем ожидали медики.

Как отмечают ученые, признаки легкой формы заболевания могут отличаться. Так, большинство инфицированных отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. Такие симптомы свойственны, как правило, для молодежи.

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