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Беларусь закрывает границы: что будет с автобусными перевозками?

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  • 12.12.2020, 10:39
  • 7,563
Беларусь закрывает границы: что будет с автобусными перевозками?

Новость о закрытии наземных границ для многих участников рынка стала неожиданностью.

С 21 декабря Беларусь закрывает на выезд наземные границы. Ограничения не коснутся только воздушных пунктов пропуска. Как это скажется на пассажиропотоке автобусных перевозчиков, у которых еще весной наступили не лучшие времена? Будут ли отменяться поездки? Станет ли «Белавиа» увеличивать количество рейсов на разных направлениях? Журналисты tut.by спросили у них.

Новость о закрытии наземных границ для многих участников рынка стала неожиданностью. Как она скажется на их деятельности и к чему приведет, пока никто сказать не может.

В транспортной компании Sheddi, которая предоставляет трансфер в аэропорты Литвы, не смогли ответить на вопрос, как будут работать после введения ограничений.

— Мы продолжаем ездить до 20 декабря, что будет дальше — не знаем. Никаких разъяснений у нас нет.

Купить билеты на рейсы «Минсктранса» в Вильнюс, Варшаву или Киев, запланированные на даты после 21 декабря, по-прежнему можно. Информации об отмене поездок нет. В справочной службе уточнили, что продажа билетов ведется, никаких дополнительных распоряжений на этот счет пока не поступало.

В пресс-службе авиакомпании «Белавиа» рассказали, что пока все рейсы выполняются в обычном режиме, разговор об увеличении их количества пока не ведется.

— Если на какие-то из направлений будут добавлены рейсы, мы сообщим дополнительно.

Павел Куценко, директор Ecolines Belarus, рассказал: несмотря на новые ограничения, компания не намерена отменять запланированные рейсы. Продажа билетов остается открытой, «и пока не планируем ее закрывать».

На данный момент на автобусах Ecolines можно уехать в Москву, Санкт-Петербург, Варшаву (с пересадкой в Чехию и Германию), Вильнюс (с пересадкой в Ригу и Таллин), Киев (с пересадкой в другие города Украины).

Страна закрывается. Когда начнет действовать запрет на выезд, сколько он продлится и как часто можно летать

— В данный момент есть серьезные ограничения на въезд в Польшу, Литву и без вступления в силу нового постановления Совета министров, — говорит Павел. — Наши пассажиры — это не туристы, а люди с четко определенной целью въезда в эти государства либо те, кто следует через них транзитом.

На сегодня компания отменила только рейсы из Минска во Львов.

— Но, скорее, не из-за постановления правительства, а из-за невостребованности данного маршрута в период эпидемии. Все билеты действительны, пассажиры могут планировать поездки, учитывая те ограничения, которые вступают в силу 21 декабря 2020 года. Если пассажиры захотят отказаться от поездки, то нужно обратиться в нашу компанию до даты выезда.

По данным Павла Куценко, по сравнению с началом года, когда границы еще были открыты, пассажиропоток компании рухнул на 90 процентов.

— У нас сейчас и так осталось 10 процентов от февраля.

Прогнозов, как решение о запрете на выезд из Беларуси скажется на дальнейшей деятельности компании, у директора Ecolines пока нет.

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