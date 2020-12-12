Эксперты проанализировали переговоры Баскова и Шакуты и другие улики с Площади Перемен 9 12.12.2020, 13:37

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Что выяснилось в течение месяца со дня гибели Романа Бондаренко?

Вечером 12 ноября в реанимации БСМП в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко. За сутки до того неизвестные люди приехали на «Площадь перемен» срезать ленты, завязался спор с местными жителями — в итоге Романа скрутили и уволокли в микроавтобус. Кто и куда его увез, что происходило с ним после «площади» — до сих пор неизвестно. Но в больнице у него диагностировали такие травмы, что шансов на выживание почти не было, говорили врачи. До сих пор по факту смерти Романа Бондаренко не заведено уголовное дело, идет лишь проверка.

Портал tut.by попытался проанализировать все, что удалось собрать за это время: фото и видео, свидетельства очевидцев, а также некоторые выводы специалистов.

«Слитый» в Сеть разговор о событиях на «Площади перемен». Проверили: говорят именно Басков и Шакута

Важной зацепкой в деле о гибели Романа Бондаренко стала опубликованная в Сети запись телефонных разговоров, где двое мужчин обсуждают происшествие — судя по всему, на «Площади перемен» 11 ноября. Официально за все это время достоверность записи не была ни подтверждена, ни опровергнута.

Еще 18 ноября источник, опубликовавший аудиозапись (это запрещенный в Беларуси Telegram-канал), заявил: беседу вели известный спортивный функционер Дмитрий Басков и титулованный боец Дмитрий Шакута. Версия об их присутствии на «Площади перемен» во время происшествия была высказана и обоснована в СМИ ранее.

Читатели сами могли сравнить голоса мужчин на записи с голосами Баскова и Шакуты, но достоверно утверждать об их принадлежности было сложно. Тем более сами Басков и Шакута хранили молчание — и по поводу версий об их присутствии на площади Перемен, и по поводу записи телефонных разговоров.

Поскольку в опубликованных аудио прозвучали важные детали, которые могут иметь значение для понимания случившегося, мы заказали фоноскопическое исследование. Это исследование аудиозаписей, которое помогает установить дословное содержание речи, а также идентифицировать говорящего по голосу и речи (если есть образцы речи конкретного человека для сравнения), проверить запись на признаки монтажа, а также выяснить, является речь спонтанной или постановочной.

Исследование выполнила российский специалист Элла Витальевна Боргоякова (через ООО «ГлавЭксперт», город Москва). Специалист имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования — как в судебном порядке, так и нет.

На основе изученного специалист пришла к категоричному выводу, что голоса на аудиозаписи принадлежат именно Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову. Признаков монтажа не обнаружено. А в речи собеседников выявлен целый ряд признаков, характерных именно для спонтанной, а не подготовленной заранее речи.

Детали разговора указывают на хорошую осведомленность собеседников о событиях

Из контекста разговора можно сделать предположение, что он происходил не позже 20.00 12 ноября (момент, когда стало известно о смерти Романа Бондаренко), то есть в течение суток после происшествия на площади Перемен. Очень возможно — утром 12 ноября, когда деталями происшествия, очевидно, владели не многие.

Предположение о времени диалога следует из того, что мужчины на момент разговора еще не знают, в какой больнице и какое лечение необходимо парню — а главное, еще не знают его имени. Кроме того, слышно, как оба собеседника зевают (один особенно часто).

Ряд деталей указывает на то, что участники диалога владеют информацией о событиях 11 ноября на «Площади перемен». Во-первых, оглашена информация, которая могла быть услышана от самого Романа Бондаренко в тот вечер.

«Никого не вырубали, никого, — видимо, про Бондаренко говорит Шакута на записи. — Все в сознании, за руки, за ноги, он дергался. Занесли в машину, оставили (Боя?) с ним. Он еще нам сказки рассказывал, что он там в 32-ке служил… А в какой роте? Он говорит: „В 3-й роте“. А кто у тебя командиром был? „Ой, не помню“. А кто командиром бригады был? „Ну, это 7 лет назад было, я не помню“. И все. И подъехали, за руки, за ноги, не хотел выходить — передали ОМОНу, б****».

«32-ка», вероятнее всего, — воинская часть 3214, где базируется спецназ Внутренних войск МВД. Там тренером по спецподготовке, как известно, работал (возможно, до сих пор) Дмитрий Шакута. Поэтому он может знать и служащих, и выходцев — чем можно объяснить его интерес к этой теме.

Там же, напомним, служил и сам Роман Бондаренко (был призван в 2014 году) — это было шесть лет назад. Парень был как раз в 3-й роте.

Еще одна подробность, указывающая, что участники беседы знают детали того вечера, — упоминание мобильного телефона.

После рассказа о том, как заносили парня в машину, Шакута произносит: «Ну, а потом, телефон когда отдавали…».

О каком телефоне идет речь? Звучит бессмысленно, пока не обратить внимание на несколько видео от очевидцев. Когда трое неизвестных несли Бондаренко за руки и ноги в машину, на землю падает что-то светящееся. Это очень хорошо видно в темноте — вероятно, светится экран телефона. Следом за неизвестными шел человек, похожий на Шакуту: именно он наклонился, подобрал вещь и продолжил путь. (На видео этот момент — на отметке 1.33).

Еще момент, о котором могли знать, скорее всего, только присутствовавшие на площади: тем вечером неизвестные «гости» пытались скрутить не двоих, а даже троих человек.

Ранее в СМИ озвучивалось, что конфликт на площади Перемен начался со словесной перепалки. Неизвестный «гость» бросился на одного парня, но тому удалось сбежать. А Романа скрутили четверо и унесли в машину.

Но в опубликованном разговоре Шакуты и Баскова, где обсуждалось, кто же именно попал в больницу — они выбирают не из двух, а из трех человек.

Басков спрашивает: «Кто там был? Вот, то есть, их там трое было. Который такой в очках или который такой, с которым Сергей толкался, нет?». Шакута на это отвечает: «Которого „приняли“? Не, не, не — он там с телефоном был, тоже такой же молодой. (…) Тот, с которым Сергей толкался, он убежал же». Басков отвечает: «А, ну, все. Нет, я понял, я ж с ним стоял, я ж с ним разговаривал, ну, когда ругались, гавкались там, я понял кто тогда».

Подытожим, что выходит: 1) «с телефоном был, тоже такой же молодой» — Бондаренко; 2) «такой, с которым Сергей толкался» и «убежал же» — сбежавший парень; 3) «который в очках такой» — человек, о котором не упоминали ранее.

Очевидцы событий 11 ноября в разговоре с tut.by подтвердили: был третий человек, о котором ранее не упоминалось в СМИ. По словам наших собеседников, в момент потасовки «гости» зацепили его, а потом «зажали». Но после уговоров местных жителей отпустили — и тот пошел домой. Очевидцы говорят, что так как с этим человеком еще тогда все решилось положительно, то они не придавали особого значения этому факту. Однако знали о нем не многие.

Где именно и как получил смертельные травмы Роман Бондаренко? До сих пор это покрыто тайной

Остается неясным, где именно и при каких обстоятельствах Роман Бондаренко получил травмы, которые привели к его смерти.

В нашем предыдущем материале на основе материалов и слов очевидцев мы смогли сделать вывод, что в его задержании участвовало как минимум четверо неизвестных.

Первый из них, мужчина похожий на Шакуту (на коллаже выше), на ходу схватил Романа Бондаренко со спины, повалил под крики «На землю, б***!». Затем еще один человек присоединился к процессу «скручивания». Была слышна реплика «Отстань от меня» (видимо, от Романа), после чего первый из мужчин то ли замахнулся, то ли ударил парня кулаком. Подошли еще двое неизвестных, которые помогли окончательно скрутить парня.

В итоге Бондаренко взяли за руки и ноги, и трое неизвестных понесли его со двора, позади в отдалении шел четвертый, похожий на Шакуту человек.

Последний, судя по видео, почти не прикасался к Роману с момента задержания на площади. А Бондаренко дергался в руках несущих его людей почти до самой посадки в машину.

На опубликованной записи разговора Шакута по этому поводу не раз повторяет, мол, «не вырубали», «в сознании, за руки-ноги, он дергался — занесли в машину». Далее идет такая цитата:

«Подъехали, за руки, за ноги, не хотел выходить — передали ОМОНу, б***. (…) Ну, а потом, когда телефон отдавали, Тяж (?) говорит, я видел, что там фонариком ему подсвечивали — подмолаживали там. Ну, и как они могли его без сознания, б***, передать в, б***, РОВД, б***?».

Обращает на себя внимание странная фраза, вероятно, о Романе Бондаренко в машине: «фонариком подсвечивали — подмолаживали там». Словарь жаргона и цитаты из художественных книг указывают, что слово «подмолаживать» употребляется в значении «избивать».

Доподлинно неизвестно, были ли на месте событий бойцы ОМОНа, как говорит на записи Шакута (о приезде же милиционеров расскажем чуть позже). И если да, то какое участие они принимали.

Вот каким еще образом Басков и Шакута на опубликованной записи обсуждают травмы Романа Бондаренко:

— Так, а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый?

— Ну, не знаю… Все, что угодно там, ты же знаешь, можно там берцем в живот ударить, б***, — там разрыв селезенки. Не знаю, что еще может.

— Нет, разрыв селезенки понятно. Тут — ЧМТ, его надо было в автобусе бить ногами лежа.

— Ну, ну. Видишь, ситуация такая, что ты же сам видел: мы, то есть я подбежал его свалил, то есть я его не вырубал, ни *** б***.

— Да-да, конечно.

— Ну, а что. Взяли за руки, за ноги — он дергался, и взяли потянули на***. ЧМТ — это человек без сознания находится, он сразу как тряпка был бы, блин.

— Так это понятно.

— Нокаутом бы.

И другая фраза, когда Басков и Шакута обсуждают, как узнать о состоянии Романа Бондаренко.

— Как узнать? Я бы там позвонил бы, хоть уточнил, что с ним.

— Узнать, ну, это, наверное, через этих — они же его сдавали, куда они сдавали там. В Центральный или куда в РОВД.

Кроме того, 21 ноября в сети появился еще один разговор мужчин по поводу событий на «Площади перемен». После фоноскопического исследования этой записи специалист также пришла к выводу, что голоса принадлежат Шакуте и Баскову. В разговоре Шакута сказал следующее:

— Командир звонил, уже поехал к командующему, там, короче, замминистра, типа такого. Ну, короче, ребята из ОМОНа очень молодцы, хотят на нас скинуть какую-то х****. Ну, то есть, я скинул этот видик, где я его свалил, ну, командиру показал, он говорит: «Вы его не это?», ну, типа. Я говорю: «Я его свалил на землю, подошли два», ну, я сказал, что я с ним работал. Он говорит: «Ну, понятно». Взяли его за руки, за ногу, никто не бил, то есть его не вырубали, то есть он был в сознании, занесли его к нам в автобус. Оставили одного на присмотре.

Доподлинно не ясно, когда состоялся диалог. Источник, опубликовавший аудиозапись (запрещенный в Беларуси Telegram-канал), этого не указал.

На еще одну деталь с опубликованных видео обратили наше внимание читатели. Перед самой погрузкой Бондаренко в микроавтобус на углу улицы Каховской Роман мог сильно удариться — или ногами, или же головой.

Когда трое мужчин принесли Бондаренко на руках к дороге, то один из них отошел, а в это время парень со взмахом ударился о землю. На видео — момент на отметке 0.40.

Чтобы разглядеть этот момент лучше, в tut.by осветлили видео и «приблизили» картинку. Этот же момент — на отметке 0.13 во втором видео.

После этого непонятного движения отошедший в сторону мужчина возвратился, туда же подошел и человек, похожий на Шакуту (который по дороге к машине держался всегда на отдалении). Все четверо склонились и рассматривали что-то, но через пару мгновений подъехала машина, и, выглядит, будто все зашли внутрь кроме человека, похожего на Шакуту — тот ушел прочь. Все это произошло в промежутке между 22.15 и 22.30.

Рассмотреть Бондаренко и то, двигается ли он после этого эпизода — невозможно из-за качества видео.

На чем приехали и уехали неизвестные «гости»?

Еще ряд интересных деталей нашли наши коллеги из «Медиазоны».

Во-первых, что происходило до и после событий с Бондаренко. Как выяснила «Медиазона» по записям с камер, примерно в 21.48 (за полчаса до событий с Бондаренко) на Червякова, 62 были замечены четыре микроавтобуса: один темный и три светлых за ним (одна из машин похожа на ту, куда потом отнесли парня). Через пять минут на площади стали появляться неизвестные люди, включая человека, похожего на Шакуту. По пути гости обращали внимание на камеры наблюдения.

В 21.55 некоторые из них пришли на детскую площадку, где начали срезать ленты на заборе. И делали это еще минут 20, в процессе к ним присоединилась еще пара. Все это время по периметру двора ходили другие приезжие. У «гостей» на лицах — маски.

Когда началась потасовка на «Площади перемен» (по данным tut.by, в промежутке между 22.15 и 22.20), то со стороны прибежали три человека.

В это время камеры рядом записали, как со двора выбегает неизвестный «гость» и бежит за другим человеком (судя по всему, сбежавшим в итоге парнем). «Гость» скрылся в сторону улицы Слуцкой.

Почти одновременно с потасовкой со стороны Червякова по улице Каховской проехал светлый микроавтобус, развернулся — и поехал навстречу трем неизвестным, которые на руках несли Бондаренко, а четвертый (предположительно, Шакута) шел следом.

Во-вторых, важно выяснить, как передвигался микроавтобус, куда загрузили Романа Бондаренко. Судя по записям с камер, он уехал далеко не сразу.

«Медиазона» по видео уточнила: бус после погрузки туда парня (около 22.19) еще стоял на улице Каховской. В 22.27 внутрь через боковую дверь заходил какой-то мужчина плотного телосложения в шапке с помпоном и борсеткой через плечо. В 22.28 к авто подходила женщина, она говорила с кем-то через окно со стороны переднего пассажирского сиденья, потом приоткрылась дверь сбоку — и затем женщина ушла. (Фото слева — мужчина, справа женщина).

В 22.35 упомянутый мужчина в шапке с помпоном вышел из микроавтобуса, но в 22.40 вернулся внутрь. После чего машина уехала в сторону Червякова, но через три минуты вернулась назад. Изнутри вышли двое, включая мужчину в шапке с помпоном, и они пошли в сторону «Площади перемен». Это 22.43.

Находится ли в это время Роман Бондаренко внутри — неизвестно.

Микроавтобус уехал в 22.55, когда все ленты с забора были сняты, подытоживает «Медиазона». В ту же минуту два светлых микроавтобуса появляются на записях с других камер: они едут по Червякова в сторону улицы Веры Слуцкой. Второе авто похоже на то, в которое заносили Бондаренко. Машина эта, кстати, зачем-то притормаживала и будто пыталась припарковаться, но потом все же продолжила движение. Через минуту за этим микроавтобусом проехали темный и еще один светлый микроавтобусы.

Номера этих микроавтобусов пока tut.by доподлинно неизвестны.

Как действовала милиция?

Милицию заметили в квартале около 22.33, то есть как минимум через десять минут после того, как Бондаренко загрузили в неизвестный микроавтобус. Такой вывод мы можем сделать на основе анализа записей с камер, которые собрал TUT.BY, те же данные приводило в своем материале издание «Медиазона».

Сначала это был милицейский уазик, отмечает «Медиазона»: он приехал со стороны улицы Каховской, разошелся нос в нос со светлым микроавтобусом, куда заносили Бондаренко, а затем пересек двор без остановки — и уехал по улице Оршанской.

Есть еще два видео, которые нашел tut.by. На одном, судя по отметкам времени на кадрах — милицейский уазик проехал около 22.30. На втором заметно: через минуту с той стороны, куда уехала эта машина, приходят сначала двое силовиков (в шлемах и жилетах, как приезжают на экстренные вызовы сотрудники Департамента охраны), а затем еще двое — у одного из них автомат. Мужчины ходят в обе стороны минуты три, после чего исчезают из виду.

Не видно, чтобы милиционеры кого-нибудь вели (например, участников упомянутой МВД «драки», на которую якобы поступил вызов в 22.30).

«Медиазона» подтверждает, что почти в то же время, когда проезжал уазик, со стороны улицы Оршанской (22.33) ко двору приехали две милицейские машины. Оттуда вышли по два человека в форме, надели шлемы и пошли в сторону площади (вероятно, их мы и видели на записи выше).

Фото этих же двух машин, которые проехали через 10 минут после задержания Романа Бондаренко неизвестными людьми, появлялось и в Telegram-канале @motolkohelp.

То, что четверо милиционеров в шлемах и жилетах пробыли на месте около трех минут, подтверждает и «Медиазона» после своего анализа видео. Таким образом, можно предположить, что они уехали около 22.36.

По словам одного из свидетелей, чьи слова приводило «Радыё Свабода», даже во время приезда милиции «гости» продолжали свою работу во дворе. И лишь ближе к 23.00, после общего селфи на фоне зарисованного мурала, они уехали на микроавтобусах.

Напомним, официально столичная милиция очень кратко заявляла в своем официальном релизе за 12 ноября, что вечером в 22.30 им поступило сообщение о дерущихся людях во дворе на улице Червякова. И прибывшие милиционеры якобы нашли 31-летнего мужчину с телесными повреждениями, а «в последующем вызвали ему скорую помощь».

Впрочем, почти сразу в Сети появились документы (правда, без подписи и печати), где указано о поступлении пациента не с улицы, а из РУВД Центрального района. Это в разговоре с TUT.BY подтверждали ранее и медики БСМП. К тому же, местные жители рассказывали, что после случившегося звонили в РУВД узнать, что с Романом. Им якобы ответили, что он у них был, но парню стало плохо — и медики забрали в БСМП.

Добавим, что 13 ноября уже Следственный комитет указывал в своем релизе следующее:

«В милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения».

Да, и издание «Медиазона» обращало внимание, что машину скорой помощи видели в этом районе только в 22.58 (это примерно через 40 минут после потасовки). Она ехала по Червякова со стороны улицы Веры Слуцкой, свернула на Каховскую и поехала дальше в сторону кинотеатра «Киев», не сворачивая на «Площадь перемен».

«Гости» «Площади перемен» вечером 11 ноября

Анализ опубликованного разговора между Басковым и Шакутой, слова очевидцев и наш предыдущий анализ материалов (как выглядели «гости», где их видели раньше) с большой долей вероятности позволяет говорить: Басков и Шакута были на площади.

Но отметим: судя по видео и словам очевидцев, с которыми нам удалось пообщаться, конкретно в потасовке на «Площади перемен» участвовал человек, похожий на Шакуту.

А мужчина, похожий на Баскова, — нет. Во время потасовки он лишь мелькал в кадре рядом. Один очевидец с «Площади перемен», опознавший «известного функционера», рассказывал «Радыё Свабода»: «гость» резал ленты, отправлял местных жителей назад домой и объяснял, что «чистит город от мусора».

Назовем еще несколько деталей, о которых мы не писали раньше. Во-первых, Telegram-канал @kyky_org обратил внимание на старые снимки с Дмитрием Басковым, где он часто мелькал в синей стеганой жилетке (вот, например, снимок tut.by за 2019 год).

В такой же жилетке самого Баскова лично опознали люди во время его громкого визита с «гостями» в жилой комплекс «Мегаполис» (18 октября). И такая же была на человеке с площади Перемен, который еще раньше по ряду примет напомнил людям Баскова. (Два верхние фото — из «Мегаполиса», два нижних — с площади Перемен).

Кроме того, мы заметили в гардеробе у Баскова необычные черные кроссовки со множеством фигурных светлых выставок. В таких он когда-то появился в Бресте на переговорах с противниками аккумуляторного завода (июнь 2020-го), позже — в «Мегаполисе» (18 октября), где неизвестные гости приезжали снимать ленты, а в итоге завязали потасовку с местными жителями. И, наконец, в таких же кроссовках сам Дмитрий Басков был на крупнейшем провластном автопробеге (8 ноября).

Кто еще был на «Площади перемен» в тот вечер и что делал?

Во-первых, это неизвестный мужчина, с которого началась потасовка. Детальнее о нем рассказали несколько очевидцев.

По их словам, «гость» резал ленты и вел себя достаточно нагло. Он был в маске и капюшоне, одет в черную куртку и джинсы с отворотами. Голубые глаза, светлые волосы и брови.

Крайне похожего человека видели и 2 ноября в Новой Боровой — он под охраной ОМОНа с оружием срезал ленты с другими «гостями». Несколько жителей этого комплекса на вопрос TUT.BY уточнили, что в инициаторе конфликта с «Площади перемен» они узнали человека, который был и у них: такая же одежда, черты лица и поведение (плюс, он тоже спорил с местными жителями, что попало на видео).

Один из очевидцев даже назвал его «самым неадекватным» из всех приезжих: «Он сильно борзо говорил и провоцировал. Сказал, мол, если хотите — называйте меня „ябатькой“. Много рассказывал: что не белорус, но у него бабушку БЧБшники убили; что он никакого отношения к органам не имеет, но имеет право снимать ленты так же, как мы — вешаем».

Выходит, с этого же человека началась потасовка и на «Площади перемен» 11 ноября.

По словам очевидцев, изначально некий человек в куртке цвета хаки и с коробкой из-под пиццы в руках (возможно, говорят очевидцы, это житель района, назовем его А) стоял у забора и спокойно вел беседу с «гостями», которые резали ленты. Рядом с этим человеком А стоял Роман Бондаренко — и Роман в какой-то момент сказал что-то по смыслу вроде «Ну, все уже, заканчивайте — поговорили и поговорили». Очевидцы отмечают, что какой-то агрессии в разговоре человека А с «гостями», а также во фразе Романа — не было и в помине.

Но один из «гостей» вдруг резко отреагировал словами «Ты чего борзый такой?». Еще свидетели запомнили фразу «Вы мне угрожаете?» от него же. И «гость» пошел в сторону, где стоял Роман — но в итоге начал задерживать не его, а еще одного парня, стоящего рядом с Романом (назовем его В). Неизвестный «гость» ударил парня В двумя руками в грудь, от удара тот попятился, стал падать. «Гость» не прекращал, начал заламывать руки и толкнул парня В в металлический турник. Там у парня В выпал телефон — но он быстро его поднял и побежал прочь. (Вот видео этого момента).

Наши собеседники рассуждают: может, незнакомец неверно услышал, кто автор реплики. Или со злости обрушился на того, кто первый попался под руку. «Именно с этого „гостя“ вся заваруха началась. Он подошел ни с чего», — говорят свидетели событий.

Итог: незнакомец побежал за парнем В, но так и не догнал. А Романа Бондаренко стал скручивать человек, похожий на Шакуту, затем ему помогли еще трое.

Увы, нет видео того, что все это время происходило с человеком А, который изначально о чем-то спокойно беседовал с «гостями», еще до начала потасовки. Но после задержания Романа этот человек А оказался «зажат» гостями, вспоминают очевидцы. И только после уговоров незнакомой девушки «гости» все же отпустили его домой.

Очевидцы предполагают, что этого человека А не преследовали во время потасовки, но каким-то образом зацепили, «зажали» и тоже хотели «скрутить». Но так как для этого человека все в итоге закончилось относительно спокойно, то местные жители не придавали этому эпизоду значения и не упоминали журналистам ранее.

Были очки на лице этого человека или нет — точно неизвестно.

Но остался снимок этого человека А. Он стоит возле качелей — там же, по словам очевидцев, находился и Бондаренко. Возможно, в кадре на качелях мы видим именно Романа, и это последнее его фото.

Есть еще одна деталь к личности «гостя», с которого началась потасовка: в разговоре с Басковым Шакута назвал того Сергеем (цитата: «Тот, с которым Сергей толкался, он убежал же»).

В Сети было много версий по поводу личности человека. Две самые частые мы попытались проверить, но из-за нестыковок они кажутся нам неубедительными и даже ложными. Без подробного анализа мы кратко упомянем их.

Первая — якобы это силовик (начальник силового спецподразделения) который был во время задержаний в Новой Боровой еще 25 октября. Вторая — якобы это был приятель Дмитрия Баскова с августовского видео, где они вместе пили в машине (мужчина является чемпионом мира по каратэ). Мы знаем имена этих людей, но не называем, так как собранные материалы скорее опровергают эти версии, чем как-то подтверждают.

Во-вторых, остаются неизвестными личности еще трех «гостей». Они помогали человеку, похожему на Шакуту, скрутить Романа Бондаренко и занести в машину.

Скриншоты этих людей и подробное описание их одежды мы уже приводили раньше. Каких-то новых существенных данных по этому вопросу нет.

В-третьих, среди «гостей» были замечены как минимум четыре дамы. Причем три из них, судя по нашему анализу (о нем еще упомянем), периодически ездили в другие дворы — тоже резали ленты.

Одна из дам, по словам очевидцев, была в маске, на голове — капюшон байки красного цвета, из-под которого выглядывал черный козырек кепки. Была одета в коричневую куртку, на ногах — укороченные джинсы прямого кроя и черные ботинки. Один очевидец вспоминает, как она отвечала на вопрос местных о цели визита: «По смыслу было типа „мы чистим город от ленточек, хотим очистить Беларусь от таких, как вы“. Что она имела в виду? Говорила, мол, они неравнодушные, не хотят, чтобы страну развалили, что за действующую власть. А мы… неугодные, скажем».

Еще один очевидец тоже запомнил эту даму: «Очень говорливая была, правильная поставленная речь».

Мы выяснили, что эта незнакомка не раз была и на срезании лент в жилом комплексе «Мегаполис». Так, 18 октября она была в группе людей, среди которых в лицо опознали и Дмитрия Баскова. Она тоже много спорила с людьми.

Вторая незнакомка на площади была в чуть удлиненной темной куртке (при близком рассмотрении — ткань с камуфляжным рисунком), светлых «бархатных» штанах и светлых кроссовках. голова была скрыта капюшоном. Женщина была замечена на срезании лент и в других дворах, например, в «Мегаполисе» 24 октября и в ночь с 11 на 12 ноября.

Один эпизод с этой девушкой мы заметили во время просмотра записей с «Площади перемен»: когда Бондаренко начали скручивать на земле, то гостья снимала не это, а очевидцев вокруг. (Можно рассмотреть на этом видео, с отметки 0.23).

Третья девушка привлекла меньше внимания людей, но попала на фото. Была одета в зеленую куртку длиной почти до колена, темные джинсы и блестящие черные туфли.

Четвертую девушку мы заметили во время просмотра снимков и фото очевидцев. Она тоже была в зеленой удлиненной куртке. Но мы точно отличаем ее от предыдущей «гостьи» по ряду примет: темные штаны прямого кроя и светло-серая обувь. (У предыдущей дамы были джинсы в обтяжку и черные блестящие ботинки).

Эта четвертая «гостья» была во дворах не впервые: мы заметили ее на записях из «Мегаполиса» 24 октября и Новой Боровой 2 ноября.

В-четвертых, в опубликованном разговоре Шакуты звучит слово, которое может быть прозвищем кто-то из участников потасовки на «Площади перемен», — Бой.

«Никого не вырубали, никого, — говорит Шакута на записи. — Все в сознании, за руки, за ноги, он дергался — занесли в машину, оставили Боя (?) с ним».

Это слово звучит достаточно четко. Если это прозвище, то, судя по контексту, именно ему передали парня в машине. О том, что занесенного в машину парня оставили под присмотром кого-то «одного», Шакута говорил и во втором из двух опубликованных разговоров с Басковым.

В-пятых, в разговоре прозвучало еще одно прозвище — Тяж. И у нас есть одна версия, кем мог быть этот человек.

Про некоего Тяжа беседа заходит, когда Шакута рассказывает, как Романа Бондаренко занесли в машину.

«Ну, а потом, когда телефон отдавали (Тяж говорит, я видел) там фонариком ему подсвечивали — подмолаживали. Ну, и как они могли его без сознания, б***, передать в, б***, РОВД, б***?».

Под прозвищем Тяж люди из спортивной среды знают Евгения Тимановского, боксера-тяжеловеса (хоть кличка относительно частая среди боксеров этой категории, отметили наши собеседники). Когда-то проходил срочную службу в войсковой части 3214, затем — в СОБРе, где его тренировал Дмитрий Шакута. Тимановский потом и сам посещал клуб Шакуты Shock, рассказали источники.

Мог ли он быть на площади Перемен 11 ноября? Достоверно это утверждать нельзя, на запросы журналистов Евгений не ответил.

Однако на записях с камер мы ранее уже заметили крупного человека в шапке с помпоном и борсеткой на ремне через плечо. Согласно анализу «Медиазоны», этот человек заходил и выходил из буса, куда до того заносили Бондаренко.

Кроме того, еще на одном видео tut.by можно разглядеть: когда заламывали Романа на площадке, этот незнакомец вышел с противоположной стороны двора, подошел к женщине-очевидцу и опустил ее телефон, на который она снимала происходящее.

На мужчине в светлой шапке с помпоном были также: синяя куртка, черные штаны, светлая обувь и сумка на тонком ремне через плечо. На голове был капюшон.

Зачем сравнивать «гостей» «Площади перемен» с теми, кто приезжал в другие дворы? Совпадения не случайны

Изначально зацепкой для понимания того, кто был 11 ноября на площади Перемен, стало сравнение с составом «гостей» в жилом комплексе «Мегаполис» 18 октября.

Там тоже резали ленты, там тоже были споры с местными жителями, которые вышли поинтересоваться, что происходит, — и тоже была потасовка, закончившаяся приездом милиции. К счастью, никого не покалечили.

Среди «гостей» тогда в лицо (даже без маски) опознали Дмитрия Баскова, а рядом с ним еще по внешности и одежде — Дмитрия Шакуту. Позже издание «Трибуна» в одном из мужчин опознало хоккеиста Павла Волчека, а в женщине рядом — его жену Жанетту. В сети были также догадки по поводу еще одного парня, который похож на ученика Шакуты Олега Клюшева (tut.by собрал и изучил данные на этот счет, и кратко можем сказать, что такая версия не исключена).

Еще одна гостья напомнила местным жителям пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт. Доподлинно утверждать это сложно, но на записи еще одного «слитого» разговора (голоса принадлежат Эйсмонт и Баскову, это подтвердило очередное фоноскопическое исследование) шло обсуждение похожих визитов «гостей» во дворы. И там же фигурируют имена некоторых опознанных 18 октября в «Мегаполисе».

Почему мы перечисляем это? Во-первых, совпали как минимум три гостя с «Площади перемен» 11 ноября и из «Мегаполиса» 18 октября (опознанные как Басков, Шакута и девушка в коричневой куртке с красной байкой).

Во-вторых, в нашем распоряжении оказалось еще не публиковавшееся ранее видео того, что происходило в «Мегаполисе» 18 октября. И на нем ясно видно: именно «гости» во время споров с местными жителями сами спровоцировали потасовку, заламывали руки, били и валили на землю людей.

К слову, местные жители сами вызвали милицию на место. Приезжали как минимум три группы силовиков, включая ОМОН с дробовиками, и даже лично заместителя министра внутренних дел (на тот момент) Александра Барсукова. Как говорят очевидцы, в итоге все разошлись, задержаний не было (пресс-служба МВД это подтверждала) — а гости спокойно уехали на темном и светлом микроавтобусах.

В-третьих, мы сравнили «гостей» в «Мегаполисе» 18 октября с участниками групп, которые приезжали туда же 24 октября и в ночь с 11 на 12 ноября. Нашли немало совпадений. Затем совпадения по персонажам повторились, когда сравнили этих людей — с «гостями» «Новой Боровой» 2 ноября и, наконец, с «гостями» «Площади перемен» 11 ноября.

Напомним, что группа неизвестных людей, которые срезали ленты в «Новой Боровой» 2 ноября, работала даже под охраной бойцов ОМОНа с дробовиками.

Подытожим: мы изучили по видео и фото внешность как минимум пяти групп «гостей», которые в разное время посещали три разных жилых комплекса в Минске (всего пять визитов). В общей сложности изучили внешность 54 человек. А затем сопоставили людей между собой — есть ли одни и те же?

Как минимум восемь одних и тех же человек встречаются в разных местах. Еще около 25 человек сложно сопоставить между собой: в некоторых случаях приметы и одежда людей ничем не выделяются, иногда качество материалов не позволяет провести параллели, а кто-то, возможно, был в «гостях» единожды.

Для лучшего понимания мы нарисовали инфографику, где показали, какие совпадения нашли по участникам групп неизвестных «гостей» в разные дворы Минска.

Линией мы обозначали обнаружение одного и того же человека среди «гостей» разных дворов. А знаками вопроса — вероятное совпадение (качество фото и видео не позволяет нам утверждать с полной уверенностью).

Добавим, что мы также изучали «гостей» других дворов (например, группы из сюжета СТВ о так называемых антивандалах) — но не нашли совпадений с «визитерами» выше названных дворов. Возможно, это объясняется тем, что некоторые группы работают отдельно от друг друга.

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