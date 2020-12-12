Медики нашли новые симптомы коронавируса у детей 1 12.12.2020, 15:30

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Исследование провели специалисты из США.

Американские врачи нашли необычные симптомы, которые могут указывать на коронавирус у детей, рассказывает censor.

В частности, исследования американского некоммерческого академического медцентра Клиника Мейо показали у детей с COVID-19, которые страдают от мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз, сообщает cursorinfo.co.il.

На этом фоне ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете решили изучить последствия коронавирусной инфекции для 35 детей с MIS-C.

Они пришли к выводу, что COVID-19 может вызывать у них воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и «клубничный язык» (воспаление сосочков языка).

На этом фоне медики отметили «существенное клиническое совпадение» между воспалительным синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки – редким заболеванием, вызывающим воспаление кровеносных сосудов у детей.

Ранее в Нью-Йорке у 64 детей обнаружили симптомы, которые могут быть связаны с вызываемым коронавирусом заболеванием.

Кроме того, аналогичные случаи регистрировали и в Великобритании. Дети страдали от болей в животе, отека сердца и «желудочно-кишечных» симптомов.

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