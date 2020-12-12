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Ученые обнаружили новый вид бактерий, которые могут очищать воздух и воду

  • 12.12.2020, 16:18
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Ученые обнаружили новый вид бактерий, которые могут очищать воздух и воду

Микробиологи назвали бактерию Candidatus Nitrosacidococcus tergens.

Ученые давно подозревали, что должна существовать бактерия с такими характеристиками. Следы ДНК уже обнаруживались в почве на чайных плантациях и в местах обитания жуков-листоедов. Но раньше никогда не получалось вырастить этот организм в лаборатории. Специалистам из университета Неймегена это удалось. Микробиологи назвали бактерию Candidatus Nitrosacidococcus tergens. Она оказалась очень эффективной в удалении аммиака из воды, пишет vokrugsveta.ua.

Исследователи обнаружили бактерию в системах для очистки воздуха на свиноферме в Северном Брабанте. Фермеры заметили, что определенный фильтр работает гораздо эффективнее, чем другие, они решили выяснить, в чем может быть причина. После изучения оказалось, что бактерия, присутствующая в системе биофильтра может отлично очищать даже воду высокой кислотности.

Хуб Оп ден Камп, профессор микробиологии университета, считает, что обнаруженную бактерию можно использовать для очистки воды и воздуха от аммиака. Это может стать еще одним, альтернативным способом очищения – если ученым удастся придумать способ удаления оксида азота, который выделяется при разложении Candidatus Nitrosacidococcus tergens.

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