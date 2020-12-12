«Спутник V»: что с ним не так 1 12.12.2020, 18:57

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Да, «обмелела» Российская империя в своих возможностях.

«Карточный домик» вакцины «Спутник V», любовно лелеянный с начала лета этого года как «первой в мире вакцины от коронавируса», рассыпается прямо на глазах. И по этому поводу у россиян крайне сильно «пригорело». Почему так происходит – понятно: вся история этого, до сих пор не прошедшего полный цикл исследований препарата построена на лжи, и в РФ не нашли ничего лучшего, чем уже традиционно накрыть ее еще большей ложью с единственной целью – запутать ситуацию таким образом, чтобы те, кто еще по каким-то неведомым причинам продолжают верить в российскую «чудо-прививку» продолжали это делать и дальше. Правда, новых «адептов Спутника V» это вряд ли привлечет, но в текущей ситуации уже «не до жиру», сохранить бы то немногое, что имеют, пишет для ресурса Guildhall Виктор Ткачук.

Следящие за методами работы российских спецслужб долго ждали начала информационной волны в формате «они все врут и это придумано на Западе». И наконец А.Коц, который не удивил своим постом в Facebook, это было прогнозируемо, но написал он в нем, со ссылкой на Минобороны РФ, ни много, ни мало: «Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины.

В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ».

Если разобраться детальнее, а не лозунгами пропаганды, то к «Спутнику V» и ему подобным, как говорится, есть вопросы.

Первый из них понятен: а существует ли вакцина вообще? Да, она существует в реальности, но вот далее – вопрос на вопросе, на которые никто не в состоянии предоставить какой-либо вразумительный ответ.

Ситуация на сегодня такая: судя по положенной в таких случаях публикации в международном медицинском журнале, в данном случае The Lancet, результаты испытаний показали статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными, а именно идентичный уровень антител у ряда участников испытаний, получивших прививку. Это – подтасовка данных исследований, причем явная. Вспомните «замену мочи» у спортсменов во время Сочинской олимпиады, здесь – то же самое.

Более того, никто так и не оспорил или опровергнул главу российской биофармацевтической компании, научного сотрудника Института биохимической физики РАН Александра Кудрявцева, которого возмутил тот факт, что судя по опубликованной формуле «Спутника V», он является ветеринарным препаратом, причем с явно превышенным содержанием антигенов и гидроксида алюминия, от котором во всем мире отказываются в силу его опасности для организма.

Хорошо, она вроде бы как, хотя и не без «нюансов», но есть… А как обстоят дела с эффективностью и безопасностью? Минздрав РФ, разработчик, а также ответственная за вакцинацию вице-премьер Т.Голикова в один голос утверждают: «Спутник V» полностью соответствует всему, чему только можно. Последним, кто высказался по данному поводу, был академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев, по словам которого: «эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%».

Заявление – голословное, которое никоим образом не подтверждено научно или исследовательски, что, кстати, само по себе многое говорит о состоянии науки в России, нам просто предлагается поверить в него на слово.

Даже если бы и хотелось это сделать, то возникает проблема: в РФ наблюдается массовое количество случаев заболевания и даже смертей от COVID-19 у людей, которые были привиты «Спутником V», причем, и что для Кремля является бедой, среди них довольно много «медийных» лиц, так что скрывать это – проблематично.

Ситуацию попыталась «разрулить» Т.Голикова, которая неожиданно выступила с заявлением: между первой и второй (она двухэтапная) фазами прививки нельзя принимать алкоголь. Это заявление не просто смешно, а по большому счету еще и преступно, ведь о таком надо было предупреждать, когда прививку делаешь, а не пытаешься хоть как-то отмазаться, видя, что ее эффективность стремится к нулю.

Особый интерес представляет перечень противопоказаний, при которых прививка не делается, это проблемы с печенью, почками, эндокринной системой, кровеносной и сердечно-сосудистой системами, легкими, аллергией и экземами. То есть прививаться «Спутником V» может только абсолютно здоровый человек, коих в мире не так и много. Думается, что объяснение этому находится в плоскости того, о чем говорил Кудрявцев: состав вакцины имеет поистине «лошадиную дозу» не самых безопасных веществ, которые выдержит далеко не каждый организм.

Проблемы есть и с производством «Спутника V» в достаточных количествах, да еще какие! «Вдруг оказалось», что сама система производства лекарств в России настолько развалена, что даже под контролем Путина наладить его выпуск для обеспечения «всех страждущих» она просто не может. Подозрения по данному поводу уже были, объявленная массовая вакцинация уже полностью провалена, на города-миллионники приходит 1-2 тысячи доз, вначале такие сообщения пришли из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом и из других российских регионов.

Подсветил ситуацию The Wall Street Journal, судя по материалам которого, «чтобы содействовать увеличению производства, российские власти обратились к группе компаний, включая BIOCAD, частную фармацевтическую компанию, которая раньше не участвовала в разработке вакцин», за помощью, в первую очередь технической. И, что интересно, России не отказали, просто сделано это было поздно и ее поставили в «чек-лист» ожидания сроком до года.

Более того, проблемы возникли даже с получением вообще всего: от крышек флаконов до так называемых биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются ингредиенты вакцины – на этом рынке сейчас дефицит, а в РФ ничего подобного не производится.

То есть, реальной вакцины и мощностей для ее производства в РФ пока нет, весь расчет на разработку третьей, основанной на современных принципах работы. Но с учетом развала российской науки как такое можно сделать? Здесь в дело включаются коллеги А.Коца по ГРУ МО РФ, которых уже дважды за последнее время поймали на попытке, как говаривал Путин, «цап-царап» с помощью хакерских атак на фармкомпании и кое-какие обрывки «унести с собой» у них получилось, но сделать нормальную вакцину на основе этого, судя по всему, не выйдет, материала мало.

Именно поэтому в Кремле сейчас всеми правдами и неправдами пытаются организовать производство «залежалого, небезопасного и ненужного товара» за рубежом, чтобы кроме возможности проведения информационной компании о «величии России» еще и на всем этом заработать, но, судя по всему, не судьба – страны мира последовательно отказываются от производства «неубедительного» «Спутника V» и чуть ли не единственной возможностью этого до последнего момента считалась… Украина.

Да, «обмелела» Российская империя в своих возможностях.

Все было проведено, как классическая спецоперация: всем, что имеет обязанный своему куму Путину глава «ОПЗЖ» В.Медведчук, «почти смог» договориться с представителями клана Р.Богатыревой о налаживании производства «Спутника V» в Харькове на мощностях, принадлежащих им компании АО «Биолек», в которой впоследствии, «осознав последствия» все же открестились от самой возможности производства не сертифицированной вакцины, к тому же не прошедшей регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Здесь как бы вне зависимости от того, любишь ты Путина и веришь ли в «Спутник V», но он в настоящее время вакциной не является и его производство – преступление.

Понимали ли все это фигуранты скандала? Безусловно, но здесь суть вопроса – политическая, «добрая Россия» хочет помочь Украине, а «глупые украинцы» отказываются. Понятно, но на кого-то может и подействовать.

Кстати, все слишком напоминает ситуацию с «помощью» РФ Италии, когда российские военные, покатавшись по стране и продезинфицировав определенное количество домов престарелых, на этом почти все были объявлены главными, кто «протянул руку помощи» этой стране в трудную минуту. Да, возмущенные таким итальянцы по окончанию согласованных сроков пребывания россиян со скандалом «вытурили» их из своей страны, но «останкинские» о таком не напишут.

В общем, как практически и всё, за что берется Кремль, сейчас мы наблюдаем начало полного провала аферы со «Спутником V» и, судя по всему понимая это и было решено запустить информацию о «попытках дискредитации вакцины», что А.Коц и сделал. Казалось бы, что проще: проведи испытания, опубликуй данные, зарегистрируй ее в ВОЗ и вперед – производи, где угодно, но проблема в том, что в реальности ее нет, вот и приходится выдумывать.

А почему же именно сейчас, ведь резерв по времени для сокрытия истинных данных по «Спутнику V» у россиян еще есть? Да, все именно так, вот только…за пандемией сейчас не так четко видна очередная попытка ГРУ МО РФ по «недружественным и преступным действиям» – попыткам взлома фармкомпаний, что потенциально может привести к новым санкциям относительно России.

Вот и Коц об этом же: «А я говорил, что отравление Навального помимо Северного потока еще свяжут с вакциной от коронавируса. Тут и думать долго не надо. Новичок – боевое отравляющее вещество? Боевое. В разработке вакцины участвовали военные вирусологи? Участвовали. Тут и дискредитировать нечего. Просто наложат санкции на фармкомпании и вся недолгая. Когда речь идет о миллиардных рынках, в ход идут любые средства».

Нет, дело не в рынках, кажется, кое-кто настолько обнаглел и заврался, что другого способа как каждый раз новые санкции, уже просто нет, и по-настоящему радует, что такие «отмазки» просто не помогут — пример тому – дело «МН-17».

Правда, в ближайшее время почитать, насколько «Спутник V» хорош, видимо много придется, но ничего, стерпим, не впервой.

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