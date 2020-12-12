Пятрас Ауштрявичюс: Евросоюз готовит список белорусских компаний, против которых будут введены санкции 1 12.12.2020, 19:30

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Брюссель готовит третий санкционный удар по режиму Лукашенко.

Как рассказал «Белсату» специальный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, политическое решение о третьем пакете санкций против режима Лукашенко принято.

«Сейчас все на техническом уровне, на экспертном уровне. Эксперты Еврокомиссии готовят дополнительные списки тех компаний, которые должны быть туда включены», — рассказал литовский политик.

В очередной раз к белорусскому вопросу в Брюсселе вернутся, скорее всего, в понедельник. Увидим же списки, возможно, и к праздникам, прогнозирует Пятрас Ауштрявичюс. К тому же Литва не исключает возможности расширить национальные санкции для официальных лиц Беларуси.

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