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Ученые: Апельсиновый сок может помочь в борьбе с коронавирусом

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  • 12.12.2020, 20:01
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Ученые: Апельсиновый сок может помочь в борьбе с коронавирусом

Содержащийся в кожуре фрукта гесперидин повышает сопротивляемость человека COVID-19.

Употребление стакана апельсинового сока каждый день может способствовать предотвращению COVID-19. Ученые обнаружили, что содержащийся в апельсиновой кожуре гесперидин способен улучшать сопротивляемость человека коронавирусу. Вещество способствует закрытию мембранного шлюза рецепторов ACE2, пишет lenta.ua.

Кроме того, гесперидин защищает организм от опасного аутоиммунного следствия коронавирусной инфекции — цитокинового шторма. Такая реакция возникает из-за выброса иммунной системой в кровь чрезмерного числа цитокинов, сообщающих иммунитету о необходимости атаковать болезнь.

Организм направляет на борьбу с инфекцией слишком много сил, в результате чего под «перекрестный огонь» попадают внутренние органы человека. Из-за этого могут пострадать печень, сосуды, почки, легкие, а также повышается риск возникновения тромбов. Таким образом, слишком бурная реакция иммунитета на вирус может нанести организму больший вред, чем сама инфекция.

Результаты исследования говорят о том, что гесперидин способен предупреждать аутоиммунные реакции. «Антивирусная активность гесперидина может стать вариантом лечения COVID-19 за счет улучшения клеточного иммунитета хозяина против инфекции, а его хорошая противовоспалительная активность может помочь в контроле цитокинового шторма», — считают ученые.

Авторы расценивают результаты научного труда как обнадеживающие. Однако, поскольку изучению подверглось вещество из кожуры апельсина, возможно, говорить о позитивном влиянии сока плода преждевременно.

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