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Белорусы неожиданно вышли на акции протеста в субботу

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  • 12.12.2020, 21:56
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Белорусы неожиданно вышли на акции протеста в субботу

Митинги в Беларуси сегодня не анонсировались.

Из разных районов Минска и Минского района, а также из Гродно приходят сообщения о маршах и акциях. Примечательно, что на популярных площадках в Telegram не было ни призывов, ни анонсов. Похоже, после того, как протесты переместились из центра во дворы, люди взялись сами решать, когда и как им проводить акции, сообщает «Радыё Свабода».

Локальные шествия заметили в Кунцевщине.

На Могилевской улице.

В «полигонных» Колодищах-2.

В Прилуках.

В микрорайоне «Восток»

На минской Комаровке скандировали «Жыве Беларусь!»

А на рынке в Гродно пели «Муры».

Люди также вышли на марши в минских Курасовщине, Лошице, Зеленом Луге, в гродненской Ольшанке, в Слободе Смолевичского района.

Цепи солидарности видели возле дорог в столичных микрорайонах Сухарево и Чижовка.

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