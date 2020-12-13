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В США раскрыли планы по первому этапу вакцинации от коронавируса

  • 13.12.2020, 8:01
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В США раскрыли планы по первому этапу вакцинации от коронавируса

Масштабная кампания начнется в понедельник.

Доставка первых партий вакцины производства американской фармкомпании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech в центры вакцинации США начнется в понедельник. Об этом заявил генерал Густав Перна, руководящий программой вакцинации Warp Speed, передает NBC (перевод — (РБК )).

По словам Перны, сейчас производитель упаковывает препарат, в следующие сутки он будет доставлен в почтовые отделения, которые, в свою очередь, доставят вакцину в 636 прививочных центров по всей стране.

145 таких центров получат первые партии вакцины уже в понедельник, 14 декабря. Остальные — до среды. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в первую неделю вакцинации между центрами распределят 2,9 млн доз препарата. До конца 2020 года американские власти планируют привить 40 млн жителей.

За вакцинацию на местах будут отвечать власти штатов и местные департаменты здравоохранения. Ожидается, что в первую очередь привиты будут медицинские работники, а также сотрудники учреждений по уходу за больными и пожилыми людьми.

Накануне американский регулятор FDA выдал разрешение на применение вакцины от Pfizer/BioNTech в чрезвычайных случаях. После этого власти США сообщили, что препятствий для начала вакцинации больше нет. Действующий глава государства Дональд Трамп написал в Twitter, что прививочная кампания стартует в течение суток.

Глава немецкой биоинжиниринговой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что с помощью вакцинации распространение коронавируса в США удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. При этом заметную разницу в статистике заболеваемости можно будет увидеть уже к апрелю. Шахин выразил надежду, что разработчики смогут быстро внедрить вакцину и тем самым снизить число госпитализаций.

По последним данным университета Хопкинса, в Соединенных Штатах COVID-19 заболели более 16 млн человек. 297,5 тыс. умерли. 11 декабря поставил рекорд для страны по количеству суточных заражений — более 231 тыс.

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