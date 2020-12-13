Times сообщила о второй попытке отравления Навального 13.12.2020, 8:15

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Данные предоставил источник из британской разведки.

Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин. Статью с таким утверждением опубликовала британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в разведке (перевод — РБК).

«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в статье.

В материале подробно описывается версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд пропал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужбы.

Выжить оппозиционеру, как пишет Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — пишет Times.

Газета сообщает, что сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили себе базу в кабинете главного врача.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. В начале октября немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

В Европе выразили уверенность, что за отравлением Навального стоят российские власти. Сам политик, когда вышел из комы, заявил, что у него нет других версий произошедшего, кроме как причастность спецслужб.

11 декабря президент Владимир Путин объяснил члену Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналисту Николаю Сванидзе, почему в связи с отравлением Навального в России до сих пор не возбуждено уголовное дело.

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