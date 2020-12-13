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Ламповый атом: как у России украли «Судный день»

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  • Сергей Ильченко, «Деловая столица»
  • 13.12.2020, 9:28
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Ламповый атом: как у России украли «Судный день»
Иллюстрационное фото

История с самолетом, обокраденным в Таганроге, изобилует малоизвестными деталями.

Итак, еще в пятницу, 4 декабря, в полицию города Таганрог обратился начальник службы безопасности АО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева, сообщив, что при осмотре Ил-80, стоявшего на плановом ремонте на площадке аэродрома "Таганрог-Южный", был обнаружил взломанный люк.

При осмотре самолета в присутствии полиции были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев, но не были обнаружены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же блоков.

Очевидно, и тут уже нет надобности особо гадать, похитители польстились на детали из золота и серебра, каких в советских военных радиоизделиях бывает довольно много. Это означает, что воры были "из своих" и точно знали, что и где следует брать. Сходная кража, к слову, недавно произошла на небезызвестном авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", загнанном в бессрочный ремонт.

Самолеты типа Ил-80 тоже не простые, а золотые, золотые по-советски. Созданные на базе пассажирского Ил-86 в 1985 году, они являются летающими командными пунктами высшего уровня, построенными на случай ядерной войны. Самолет, обворованный в Таганроге, был введен в эксплуатацию в 1992-м. Сообщается, что всего в России четыре таких борта – трудно здесь не заметить отсылки к четырем всадникам Апокалипсиса. И вот вам история: всадник Апокалипсиса залетел в Таганрог перековать коня, зазевался, и у него сперли то, во что он должен был вострубить. А ты не зевай!

Но это не столь неважно. Важно другое.

Первое. Государственного и стратегического значения самолет обокрали какие-то забулдыги. С учетом того, сколько золота и серебра может быть в самой крутой, супернафаршированной плате, стоимость драгметаллов, которые можно извлечь из украденного, никак не может превысить планки в $10-12 тыс. . Разумеется, стоимость работоспособных плат на два порядка больше, но продать их как платы невозможно, они слишком специализированы. Украденные платы пойдут на лом и будут проданы за бесценок тем, кто сумеет извлечь из них все ценное, что тоже не самая простая задача, и едва ли этим будут заниматься сами воры. То есть стратегический, важный, секретный и так далее Ил-80 обворовали практически за бутылку. Скорее всего, на заказ. Кстати, на организацию охраны стоянки этого Ил-80 было потрачено 24 млн руб. Их, очевидно, тоже украли. Словом, на России наступает уже полный развал, и неизвестно еще, не срезал ли какой-нибудь мазурик трубку с красного телефона Путина, в которой тоже могут быть детали с драгметаллами.

Второе. Кража случилась в украденном у Украины городе Таганрог. Если есть сомнения чей это город – справьтесь у Чехова, Антон Павловича, он там родился, и вполне в курсе дела. К слову, "Кузнецов" тоже ворованный, и тоже у Украины. В общем, ворованное России не впрок, и то и дело становится у нее поперек глотки.

Третье. Обворованный самолет был поставлен на дежурство в 1992 году. Начинен он был при этом, естественно, советской электроникой – той, которую и украли. То есть рассчитан на теплую и ламповую ядерную войну. В Таганрог ведь его пригнали для обслуживания шасси, а гробоподобная электроника образца 1992 года, слепленная из того, что партия и правительство советскому ВПК накуковали, и собранная до кучи по принципу "и так сойдет, не церковь строим", оставалась на нем в прежнем виде.

Четвертое. Шансы на ядерную войну снижаются. Потому что, кроме России начать ее некому, а если уж в ней такой уникальный самолет — и тот разворовали, то управляющие блоки ракет, десятками лет стоявших на дежурстве, тем более были разворованы, с весьма отличной от нулевой вероятностью. И ракеты по большей части либо полетят не туда, либо не долетят, либо не взлетят. Это, конечно, самая приятная новость. Неприятно, правда, то, что для гарантированного Армагеддона с лихвой может хватить и меньшей части.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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