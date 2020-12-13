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Белоруски запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой

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  • 13.12.2020, 9:34
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Белоруски запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой

«Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь».

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008» и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось. Встречать ее на Окрестина в пятницу пришли родственники и многие известные белорусские спортсмены. Однако оказалось, что все три приговора Хижинковой просто суммировали, и Ольга, судя по всему, проведет за решеткой целых 42 дня, пишет «Трибуна».

Жительницы минского района Шабаны предложили подержать осужденную «Мисс Беларусь» и запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова. Напомним, Хижинкова много лет была лицом продукции белорусского производителя одежды Conte:

«Мы – жительницы Шабанов, запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!»

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