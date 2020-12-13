закрыть
13 декабря 2020, воскресенье, 13:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чечне произошло землетрясение

  • 13.12.2020, 9:37
  • 4,206
В Чечне произошло землетрясение
Фото: dpa

Эпицентр находился в 14 километрах южнее Грозного.

На территории Чечни произошло землетрясение. Об этом сообщили Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и Северо-Осетинский филиал геофизической службы РАН, передает ТАСС.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 4,7 находился примерно в 39 км южнее Грозного, в 18 км юго-юго-восточнее Урус-Мартана, очаг — на глубине 60 км. Землетрясение зафиксировано в 00.29 по московскому времени. Позже сервис обновил данные — эпицентр находился в 14 км южнее Грозного, очаг — на глубине 10 км.

В соцсетях писали, что толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, около 00.30 по московскому времени было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км. Были запрошены данные из районов республики.

«Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступали», — отметили в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов
Эх, Францевич...
Эх, Францевич... Андрей Санников
Саша, родиной не пугай
Саша, родиной не пугай Ирина Халип
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич