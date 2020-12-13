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Популярный доктор рассказал, в чем особенность главного симптома коронавируса

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  • 13.12.2020, 10:05
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Популярный доктор рассказал, в чем особенность главного симптома коронавируса

Существуют две важные ситуации.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем может быть опасна потеря обоняния, одного из наиболее типичных симптомов коронавируса. Ролик опубликован на YouTube.

По словам Комаровского, существуют две ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека. Первая связана с тем, что с помощью обоняния люди определяют качество продуктов. «Поскольку вы понятия теперь не имеете, воняет или не воняет эта еда, то я вас очень прошу, внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковку», — порекомендовал доктор.

Второй проблемой он назвал то, что люди могут не ощутить запаха дыма и газа. Врач отметил важность использования датчиков дыма и газа в такой ситуации. «Пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа спасти жизнь», — призвал Комаровский.

Специалист напомнил зрителям, что при коронавирусе не происходит необратимого поражения обоняния и что способность ощущать запахи обязательно вернется. Он также подчеркнул, что обоняние может пропадать и в других случаях: при травме, опухоли или воспалительном процессе. «Потеря обоняния в сочетании с непривычными, необычными симптомами — это реальный повод провести томографию головного мозга», — заключил врач.

Ранее Комаровский развеял популярные мифы о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусом. По словам доктора, в действительности спасти от инфекции может только вакцинация.

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