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Провал вакцинации: как в РФ оправдывают фиаско Спутник-V

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 13.12.2020, 10:54
  • 6,627
Провал вакцинации: как в РФ оправдывают фиаско Спутник-V
Фото: тАСС

«Cверхдержава» не смогла наладить производство своего же полуфабрикатного препарата.

После того как президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился развернуть массовую вакцинацию россиян от коронавируса препаратом Спутник-V, не прошедшего всех клинических исследований и который сам президент РФ до сих пор не употребил, в российском медиа-пространстве начались странные дела.

Так, одно официальное лицо за другим, стали делать заявления, которые вызывали множество вопросов относительно того, а будет ли массовая вакцинация иметь положительный эффект в борьбе с коронавирусом и вообще – состоится ли она?

Прежде всего, хотелось бы напомнить заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, назначенной Путиным ответственной за "вакцинацию" россиян, о том, что при употреблении Спутник-V в течение 42 дней нельзя употреблять алкоголь. С учетом специфики России, население которой одно из наиболее пьющих, такое условие соблюсти фактически не реально, а это значит, что большое количество доз вакцины попросту не возымеет должного эффекта и поставившие их себе люди все равно заболеют коронавирусом.

На самом же деле Татьяна Голикова таким заявлением, о столь строгом требовании при применении вакцины, какого нет ни у одного другого препарата в мире, обезопасила себя от ответственности за провал недейственной вакцинации. Ведь если в прессе начнут появляться сообщения о том, что люди, поставившие себе вакцину, заболели позже коронавирусом, их можно будет попросту обвинить в несоблюдении требований применения.

Что же, с этим разобрались. Но вот сегодня, 11 декабря, в дело вмешалось Министерство обороны РФ в лице официального представителя силовой структуры генерал-майора Игоря Конашенкова, который заявил, что страны Запада планируют дискредитировать российскую вакцину.

В свою очередь, это сообщение, так же само как заявление Татьяны Голиковой разнеслось по российским СМИ и стало главной темой утренних новостных лент в РФ.

Конечно, сложно себе представить, как еще больше можно дискредитировать вакцину, не прошедшую клинических исследований, которую отказывается применять президент России и при употреблении которой нельзя 42 дня пить, но, похоже – можно. И Министерству обороны об этом прекрасно известно. И известно будет потенциальным иностранным заказчикам вакцины, которые получили ограниченное количество доз для проведения исследований, параллельно заказывая поставки западных аналогов.

Но важен и другой момент – Россия не способна не то, чтобы обеспечить поставки вакцины за границу, но и даже внутренние потребности, из-за отсутствия соответствующих мощностей для производства препарата.

Например, буквально вчера знакомая нам Татьяна Голикова сообщила, что до конца февраля для нужд россиян будет произведено около 6,9 млн доз вакцины Спутник-V.

Что интересно, ровно месяц назад, 11 ноября (еще до распоряжения Путина о массовой вакцинации), директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что начало вакцинации можно ожидать в январе-феврале 2021 года, когда объем производства вакцины будет достигать до 6 млн доз в месяц.

Но, как мы видим, до конца февраля будет произведено только 6,9 млн доз, или, если отсчитывать от дня прозвучавшего заявления Гинцбурга, 11 ноября, то в среднем по 2 млн доз в месяц!

И тут еще одно интересное обстоятельство, ведь в ноябре, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что до конца 2020 года в России будет произведено более 2 млн доз вакцины Спутник-V, или, если быть честным, то правильнее использовать: "всего 2 млн доз".

То есть, что по состоянию на сегодня, что согласно планам на февраль 2021 года, Россия, с населением около 140 млн человек, не сможет производить нужного количества вакцины для внутреннего потребления. И ни о каких гипотетических поставках заграницу даже речи быть не может! Но этот провал, как внутренний так и, тем более, внешний, нужно будет как-то объяснить. И как же еще как не через "боязнь" западных конкурентов российской чудо панацеи и развернувшейся информационной дискредитации Спутник-V, можно еще оправдать неизбежное фиаско?

Сама же ситуация со Спутник-V мне очень напоминает истеричное вранье россиян по вопросу завершения строительства трубопровода "Северный поток-2". Достроим трубопровод "Северный поток -2" до конца декабря 2019… Не достроили. Достроим до мая 2020… Не достроили. Достроим до декабря 2020! Не достроили. Эх, вот возьмем и достроим в 2021!

И нельзя не упомянуть в данном контексте попытки навязать Украине производство Спутник-V на украинских предприятиях, посредством неутихающего, неистового лоббизма российской вакцины через пророссийскую партию ОПЗЖ и подконтрольные ей информационные площадки. Ведь с учетом настолько критического состояния производственных мощностей в РФ, создается впечатление, что ОПЗЖ и ее глава Виктор Медведчук, не столько "заботится" о здоровье украинцев, сколько пытается пролоббировать хоть одну производственную площадку Спутник-V для внутренних нужд России.

Потому что, пока все страны, куда обращалась Москва за помощью в производстве недовакцины, ей отказали как, например, Франция. Напомним, что с опубликованного в СМИ Франции разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина стало известно о просьбе президента РФ в оказании помощи в виде предоставления французских мощностей для производства Спутник-V.

Великая сверхдержава, неспособная даже наладить собственное производство своего же полуфабрикатного препарата… Но виноват во всем будет "коварный Запад". Как всегда.

Александр Коваленко, sprotyv.info

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