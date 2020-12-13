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В Чечне за сутки зафиксировали шесть землетрясений

  • 13.12.2020, 19:44
В Чечне за сутки зафиксировали шесть землетрясений

Вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям.

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 2,9. Это уже шестое сейсмособытие в регионе, зафиксированное 13 декабря. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий», — сообщил представитель ведомства.

Он также отметил, что точно предугадать время и места землетрясения невозможно.

Первые подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00:30 мск в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Следующее землетрясение произошло в 12:15 мск магнитудой 3,7 в 45 км юго-восточнее Грозного. Позднее подземные толчки также были зарегистрированы в 14:40 магнитудой 4,1, в 15:08 магнитудой 3,1, а также в 16:05 магнитудой 3,8.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что никаких сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения в ведомство не поступало.

10 декабря землетрясение произошло недалеко от Иркутска. В городе оно ощущалось на 5–6 баллов, однако в эпицентре интенсивность толчков достигла 7,6 балла. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало, однако позднее заммэра Иркутска Виталий Барышников рассказал, после землетрясения в 18 школах города и нескольких детских садах обнаружили трещины.

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