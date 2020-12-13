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Стало известно реальное число жертв COVID-19 в России

  • 13.12.2020, 21:35
Стало известно реальное число жертв COVID-19 в России

Росстат опубликовал статистику смертности.

Прирост смертности в России с апреля по октябрь 2020 года по сравнению с 2019 годом составил 164057 человек.

Это следует из данных Росстата, передает nn.by.

Вероятно, эта цифра близка к реальной смертности от коронавируса. По официальным данным, в России от коронавируса умерло 47 тысяч человек, что в 4 раза меньше.

Судя по цифрам сверхвысокой смертности, в России от коронавируса на конец октября умерло более 0,11% населения. А исходя из того, что ученые знают о коронавирусе, это означает, что около 24 миллионов россиян заразились коронавирусом.

Таким образом, смертность от коронавируса в России находится на уровне стран, наиболее пострадавших от пандемии.

В отличие от России, данные о смертности в Беларуси в 2020 году не публикуются, хотя в предыдущие годы публиковались регулярно.

Из статистики, предоставленной в ООН, стало известно, что во втором квартале 2020 года превышение смертности в нашей стране составило 5605 человек, что в 14 раз отличается от официальной статистики жертв за тот же период. Ни Минздрав, ни Лукашенко не прокомментировали всплеск смертности.

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