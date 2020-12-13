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Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса

  • 13.12.2020, 22:01
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Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса

Разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности.

Американские ученые определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет издание Eurekalert.

В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98 процентов), а также медицинские изделия — процедурные маски в зависимости от типа фиксации обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Дополнительную защиту придают натянутый поверх маски нейлоновый чулок (80 процентов) и закрепление канцелярскими резинками (78 процентов). Еще большей эффективности можно достичь, если максимально прижать маску к лицу и скрепить ушные петли. Хороший результат в 71,4 процента защиты показывают хирургические маски с завязками.

Среди бытовых масок самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски. В зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79 процентов защиты. Более скромный результат показали хлопковые банданы — 49-50 процентов, маски из полиэстера — почти 40 процентов, балаклавы из того же материала — 38 процентов. Самые низкие результаты у масок из нетканого полипропилена —28,6 процентов, и трехслойных хлопковых — всего 26,5 процента.

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