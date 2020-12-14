Трампу, Пенсу и другим чиновникам Белого дома предложат одними из первых опробовать вакцину от COVID-19
- 14.12.2020, 8:03
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Вся вакцинация руководства США может затянуться на 10 дней.
Дональду Трампу, Майку Пенсу и другим сотрудникам Белого дома предложат в ближайшие дни пройти вакцинацию от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.
«Вакцину предложат руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трёх ветвях власти. Возможно, их начнут прививать с понедельника», — сообщили источники в правительстве.
Отмечается, что вся вакцинация руководства США может затянуться на 10 дней. Президенту США предложат вакцину несмотря на то, что он переболел коронавирусом.