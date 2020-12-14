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Коронавирусные ограничения: в Литве установят посты на дорогах

  • 14.12.2020, 17:26
  • 2,417
Коронавирусные ограничения: в Литве установят посты на дорогах
иллюстрационное фото

Передвижение в стране ограничивается с 16 декабря по 3 января.

Как стало известно Charter97.org, среди коронавирусных ограничений, которые литовские власти собираются ввести с 16 декабря, — ограничения на свободу.

Предполагается, что одной из мер будет блокировка центров муниципалитетов. Подобная практика применялась в Литве во время пасхальных выходных.

При блокировке дорог будут привлечены Военная полиция и представители военизированного Союза стрелков.

По предварительной информации, передвижение ограничивается с 16 декабря по 3 января.

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