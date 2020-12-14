Коронавирусные ограничения: в Литве установят посты на дорогах
иллюстрационное фото
Передвижение в стране ограничивается с 16 декабря по 3 января.
Как стало известно
Charter97.org, среди коронавирусных ограничений, которые литовские власти собираются ввести с 16 декабря, — ограничения на свободу.
Предполагается, что одной из мер будет блокировка центров муниципалитетов. Подобная практика применялась в Литве во время пасхальных выходных.
При блокировке дорог будут привлечены Военная полиция и представители военизированного Союза стрелков.
По предварительной информации, передвижение ограничивается с 16 декабря по 3 января.
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