За день до закрытия границ в Беларуси подорожают билеты на поезда 14.12.2020, 19:10

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иллюстрационное Фото: vb.by

С 20 декабря в Беларуси начнут действовать новые тарифы.

С 20 декабря в Беларуси начнут действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа по Беларуси. Это предусматривает постановление МАРТ «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом» от 3 декабря 2020 г. № 82, передает the-village.me.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования НА ГОРОДСКИХ ЛИНИЯХ увеличены НА 5 КОПЕЕК, на РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЯХ — в среднем на 5 процентов, на перевозку багажа грузобагажа — в среднем на 5 процентов.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами:

городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Фаниполь увеличится на 5 копеек, по направлению Минск-Пассажирский-Руденск при проезде через Михановичи — на 5 копеек;

региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Пуховичи — на 7 копеек, Минск-Пассажирский-Койданово — на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Беларусь — на 3 копейки;

региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Молодечно — на 27 копеек, Минск-Пассажирский-Орша — на 41 копейку.

Постановление опубликовано сегодня, 14 декабря, и вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования, то есть 20 декабря. The Village Беларусь рассказывал, что с 21 декабря в Беларуси начнет действовать запрет на выезд из страны по земле.

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