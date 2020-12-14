Глава Минздрава: Беларусь вышла на пик пневмоний, он продлится минимум 1,5 месяца 2 14.12.2020, 19:50

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Вторая волна начнет спадать только к лету, сделал прогноз глава Минздрава.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 14 декабря сделал заявление об эпидемиологической обстановке в стране. По словам главы ведомства, во всех регионах республики по «поступлениям людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом» вышли на пик, передает kp.by.

- К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца, - цитирует Пиневича БелТА. В то же время, по его словам, эти пики могли бы быть еще выше.

Несмотря на напряженную ситуацию во время второй волны коронавируса, больницы Беларуси не прекратили оказание специализированных видов медпомощи. Например, травматология и онкология работают как и прежде, в то время как весной койки онкологических диспансеров приходилось задействовать для лечения больных COVID-19.

Вторая волна начнет спадать только к лету, сделал прогноз глава Минздрава, и самое малое до июня белорусы будут «жить с высокой интенсивностью». А затем штамм станет сезонным.

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