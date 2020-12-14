«Его добил коронавирус»: умер 21-летний студент МГЛУ 7 14.12.2020, 21:49

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Глеб Праведный

фото с сайта: nn.by

Студент пятого курса умер в реанимации.

Глеб Праведный готовился стать преподавателем испанского и английского языков, учился на 5 курсе факультета романских языков Минского государственного лингвистического университета.

Семья Глеба воздержалась от комментариев о его смерти.

«Наша Нива» связалась с близким другом парня.

«Коронавирус добил его, но он и до этого болел, — рассказал друг Глеба. — В августе у Глеба обнаружили опухоль. «Не рак, но онкология», — так говорил мне сам Глеб. Что там было точно, я не могу сказать.

Курс химиотерапии особой пользы не принес, поэтому Глебу была назначена операция по удалению опухоли, насколько я знаю. Но 1 декабря он заболел ковидом.

Уже несколько дней ему казалось, что почти поправился, чувствовал себя лучше. Но вчера утром ему стало плохо».

13 декабря в реанимации Глеб умер. Ему был 21 год.

«Он был веселым и жизнерадостным парнем, — вспоминает друг. — Увлекался танцами. Доброжелательный, всегда открытый. Всегда помогал — даже если и не мог чем, то пытался хоть как-то поддержать…»

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