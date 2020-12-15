СБУ: Украинские пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси 6 15.12.2020, 12:29

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Несколько фигурантов были задержаны во время дачи взятки.

Служба безопасности Украины разоблачила в Ровненской области должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом "крышевании" незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что 15 фигурантов дела, среди которых должностные лица Госпогранслужбы, организовали канал незаконного перемещения в Украину. Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемую "зеленую границу". Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны.Об этом сообщает censor.net со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках начатого производства правоохранители задокументировали ряд эпизодов противоправной деятельности, в том числе получение денег военнослужащими пограничной службы, а также дачи взяток должностному лицу Госпогранслужбы.

Несколько фигурантов были задержаны во время дачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ровненской и Волынской областей изъяты более 75 тыс. пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 кг. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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