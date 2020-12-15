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Лекарства для купирования аллергии оказались эффективными против коронавируса

  • 15.12.2020, 14:21
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Лекарства для купирования аллергии оказались эффективными против коронавируса

Исследование провели среди 219 тысяч жителей Флориды.

Университет Флориды исследовал возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью уже давно существующих лекарственных препаратов. Анализ состояния более 219000 жителей Калифорнии показал: если человеку было больше 61 года и он принимал антигистаминное средство, у него снижался риск заражения коронавирусом, пишет healthinfo.ua.

В центре внимания оказались гидроксизин (также используется как транквилизатор), дифенгидрамин и азеластин. Данные средства, как показали тесты in vitro, проявляют прямую противовирусную активность в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Хотя механизмы, с помощью которых специфические антигистаминные препараты оказывают противовирусное действие, пока не установлены, у ученых есть предположения.

К примеру, гидроксизин и, возможно, азеластин, связывают ангиотензинпревращающий фермент-2 (ACE2) и сигма-1-рецептор. А именно АСЕ2 используется коронавирусом для проникновения в клетки тела.

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