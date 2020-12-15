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Ангела Меркель назвала сроки возврата Германии к «нормальной жизни»

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  • 15.12.2020, 17:33
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Ангела Меркель назвала сроки возврата Германии к «нормальной жизни»
Ангела Меркель
Фото: Getty Images

Также канцлер предупреждает о тяжелой ситуацией с коронавирусом этой зимой.

В Германии ситуация с коронавирусом может стабилизироваться не раньше осени 2021. Тогда же страна, вероятно, сможет вернуться к «нормальной жизни», сообщает unian.net.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТСН со ссылкой на Spiegel. По ее словам, такие прогнозы оправдаются в случае вакцинации населения от коронавируса. Но Меркель предупредила, что грядущая зима для немцев «будет сложной».

«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет большая надежда, что к осеннему семестру (1 октября. — ред.) у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной», - сказала она.

Локдаун в Германии

О введении карантина в Германии сообщила накануне канцлер страны Ангела Меркель. Так, во время празднования Нового года (31 декабря и 1 января) будут запрещены собрания. Людям также рекомендовали отказаться от запуска фейерверков.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что это будет самый строгий за всю историю страны карантин. По его словам, чтобы побороть COVID-19 прошлых ограничений не хватало.

В Европе на Рождество и Новый год будет действовать более жесткий карантин.

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