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Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными

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  • 15.12.2020, 19:10
  • 4,086
Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными
фото с сайта tip.by

Зарядки станут платными с 1 января.

Зарядка электромобилей на всех станциях Malanka с 1 января будет платной, передает nn.by.

Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильного приложения Malanka, которое в тестовом режиме уже работает несколько месяцев.

Зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых заправочных станций.

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