В США разрешили делать тест на COVID-19 на дому 2 15.12.2020, 23:01

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Фото из открытых источников

Тест на коронавирус можно сделать на дому без рецепта и помощи медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, опубликовав соответствующий документ.

Тест на наличие антиген могут использовать граждане США от 16 лет. Также его можно использовать детям от двух лет, но только если тест купит взрослый.

Этот тест на наличие антиген был разработан австралийской компанией Ellume. После применение необходимо подождать 20 минут, чтобы получить результат.

В Politico сообщили, что эксперты в области общественного здравоохранения выступают за широкое распространение этих быстрых безрецептурных тестов на антигены. По их мнению, это позволит мгновенно получать результат по COVID-19, и при необходимости уходить на самоизоляцию.

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