Евросоюз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко 26 16.12.2020, 12:37

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Под санкции попали 29 физических и семь юридических лиц.

Третий пакет санкций против режима Лукашенко утвержден комитетом постоянных представителей стран ЕС.

Об этом в своем Twitter написал журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк. Под санкции попали 29 физических и семь юридических лиц.

Узнать, кого конкретно затронули санкции, мы сможем только завтра, когда в журнале ЕС появится официальное решение.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника диктатора Виктора Лукашенко, главы администрации Лукашенко Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

EU ambassadors have now approved new EU sanctions on #Belarus. 29 ppl, 7 entities. To be published tomorrow in the EU official journal — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

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