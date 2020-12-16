Российский активист Константин Котов вышел на свободу 16.12.2020, 13:07

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Константин Котов

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

В июне нынешнего года ему была присуждена премия имени Бориса Немцова.

Российский активист Константин Котов, осужденный по так называемой "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения митингов, вышел из колонии на свободу, сообщил в среду, 16 декабря, DW его адвокат Эльдар Гароз. Он отбывал наказание в исправительной колонии города Покров Владимирской области.

Константин Котов в мае 2019 года был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне того же года - оштрафован на 15 тысяч российских рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Активиста также задерживали 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве. В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии, в октябре Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в апреле 2020-го смягчил наказание до полутора лет. Произошло это после того, как в конце января президент РФ Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову. Два дня спустя Конституционный суд РФ отправил дело на пересмотр в связи с жалобой адвокатов осужденного.

В июне нынешнего года Котову была присуждена премия имени Бориса Немцова. "Это гражданский активист, политзаключенный и просто мужественный человек", - говорилось в сообщении фонда.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней.

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