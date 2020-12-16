Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск 4 16.12.2020, 17:58

5,268

Никол Пашинян

Премьер Армении утверждает, что ситуация кризисная.

Российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».

Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские военные 15 декабря взяли в плен 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».