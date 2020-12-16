Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск

Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск4
- 16.12.2020, 17:58
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Премьер Армении утверждает, что ситуация кризисная.
Российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».
Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские военные 15 декабря взяли в плен 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.