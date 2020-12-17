Названы 10 главных симптомов, позволяющих отличить COVID-19 от простуды и гриппа 2 17.12.2020, 8:15

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Исчерпывающий список подготовили медики из Калифорнии.

Ученым из университета Южной Калифорнии удалось собрать воедино всю известную информацию о коронавирусе и выяснить, как проявляется заболевание шаг за шагом.

Чтобы предсказать порядок появления симптомов, исследователи проанализировали показатели заболеваемости 55 тыс. жителей Китая. Данные были предоставлены Всемирной организацией здравоохранения. Выяснилось, что признаки заболевания чаще всего проявляются в определенном порядке, пишет style.rbc.ru.

Температура

Американские и британские источники называют цифры в 37,8 и выше. По их оценкам, эти числа чаще всего отображаются на градусниках больных коронавирусом. Российские показатели немного отличаются. Главный пульмонолог РФ Сергей Авдеев заявил, что у 90% пациентов с COVID-19 наблюдается жар и температура 37,5.

Кашель

Исследование показало, что при сезонном гриппе этот симптом наряду с болью в горле возникает раньше, чем жар, или одновременно с ним. COVID-19 раздражает легочную ткань, и в результате кашель становится сухим и стойким. По мере развития заболевания легочная ткань заполняется жидкостью. В связи с этим пациент может почувствовать еще большую одышку, поскольку тело изо всех сил пытается получить достаточно кислорода.

Тошнота

Не самый распространенный симптом. Согласно данным из Китая, в начальной фазе он выявляется в среднем у 11% пациентов и чаще всего — у детей. Американские данные в некоторых случаях доходили до 26%. Причины тошноты при COVID-19 до конца не выявлены. У некоторых пациентов это может быть связано с самим вирусом, который способен атаковать не только легкие, но и систему ЖКТ. Симптом проявляется в начале заболевания, но также может сохраняться какое-то время после выздоровления.

Важный момент: если пациент чувствует приступы тошноты уже после постановки диагноза, то это может быть связано с повышенным чувством тревоги и стрессом. Еще одна причина — побочный эффект от лекарств после начала терапии.

Диарея

Согласно исследованию, опубликованному в американском журнале гастроэнтерологии, диарея также часто проявляется на начальных стадиях болезни. Изучая показатели 206 больных коронавирусом, врачи выяснили, что 48 испытывали дискомфорт только в районе системы ЖКТ, в то время как 69 чувствовали проблемы также и в горле.

Болезнь может проявляться по-разному. Примерно в половине случаев заболевания COVID-19 встречаются следующие симптомы: одышка, утомляемость, потеря вкуса, различные болевые ощущения.

Одышка

Чаще всего она проявляется с 4-го по 10-й день. В группе риска: пациенты 65+, курильщики, те, кто страдает от диабета, хронической болезни легких, сердечно-сосудистых заболеваний, и люди с ослабленной иммунной системой. Как и в случае с тошнотой, одышка может быть реакцией на стресс, тревогу, а также сопровождать начало панических атак.

Утомляемость

Этот симптом свидетельствует о том, что тело направило все ресурсы на борьбу с вирусом. И хотя человек может этого не чувствовать, организм подает сигнал о том, что схватка для него довольно утомительна. Нередко утомляемость сопровождают и другие признаки заболевания, например мышечные боли или неприятные ощущения в горле. Часто бывает, что этот симптом заболевания уходит одним из последних.

Потеря вкуса и/или обоняния

Природа этого симптома отличается от подобных проявлений во время гриппа или ОРВИ, так как COVID-19 обычно проходит без насморка или заложенности носа. По одной из теорий, вирус влияет на нервные окончания, связанные с этими чувствами, однако окончательную причину ученые пока не нашли. В среднем ощущения отсутствия вкуса и обоняния у больных коронавирусом длятся восемь дней.

Различные болевые ощущения

Чем-то эти ощущения напоминают усталость после спортзала. Скорее чувствуется ломота во всем теле, чем в каком-то отдельном его участке. Подобный симптом — характерный признак многих вирусов, так как им свойственно повреждать волокна мышц. Сильные, резкие головные боли также считаются первым признаком коронавируса. Есть предположения, что они сопровождают пациентов, у которых во время болезни наблюдаются проблемы с ЖКТ.

Среди редких симптомов, которые встречаются не чаще, чем в 15% случаев, наблюдаются:

Коньюктивит

Красные воспаленные глаза могут быть следствием проникновения вируса в организм через конъюнктиву, покрывающую белок и внутреннюю часть век. Беспокоиться имеет смысл, если коньюктивит появляется вместе с другими признаками болезни.

Сыпь на коже

Выделяют несколько типов высыпаний, которые могут сопровождать COVID-19. К основным относятся: крапивница, высыпания по типу ветряной оспы и «шишки».

Крапивница. На коже довольно быстро, в течение нескольких часов, появляются бугорки, обычно сопровождающиеся зудом. Сыпь может поразить любую часть тела. Проблемы с кожей могут проявиться как на ранней стадии заболевания, так и в течение всей болезни.

Высыпания по типу ветряной оспы. Это небольшие красные зудящие прыщики, которые могут появиться на любом участке тела, но особенно на локтях и коленях, а также на тыльной стороне рук и ног. Такие высыпания могут сохраняться в течение нескольких дней и даже недель.

«Шишки». Этот симптом встречается чаще на более поздних сроках заболевания и чаще проявляется у молодых людей. Красноватые и пурпурные уплотнения появляются на пальцах рук и ног и могут вызывать болезненные ощущения. Зуда при этом симптоме нет.

ВОЗ предупреждает, что при наличии этих симптомов или в случае, если вы общались с человеком с подтвержденным COVID-19, имеет смысл сделать тест.

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