закрыть
17 декабря 2020, четверг, 18:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша вводит «национальный карантин»

1
  • 17.12.2020, 17:30
  • 7,197
Польша вводит «национальный карантин»
Фото: NurPhoto

На новогодние праздники будет введен комендантский час.

Как стало известно сайту Charter97.org, Польша вводит «национальный карантин». По всей стране с 28 декабря по 17 января будут закрыты отели, горнолыжные склоны и торговые центры. Во время карантина будут работать только продуктовые магазины.

Кроме того, на новогодние праздники будет введен комендантский час с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января.

Минздрав заявляет, что карантин приготовит страну к началу вакцинации от COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов