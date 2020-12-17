Польша вводит «национальный карантин» 1 17.12.2020, 17:30

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Фото: NurPhoto

На новогодние праздники будет введен комендантский час.

Как стало известно сайту Charter97.org, Польша вводит «национальный карантин». По всей стране с 28 декабря по 17 января будут закрыты отели, горнолыжные склоны и торговые центры. Во время карантина будут работать только продуктовые магазины.

Кроме того, на новогодние праздники будет введен комендантский час с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января.

Минздрав заявляет, что карантин приготовит страну к началу вакцинации от COVID-19.

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