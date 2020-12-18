Беларусь закрывает все наземные границы с 21 декабря: все, что известно 9 18.12.2020, 20:18

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фото: tut.by

Ответы на вопросы об ограничениях, которые вступят в силу уже с понедельника.

Беларусь закрывает все наземные границы с 21 декабря. Власти называют это «ограничительное мероприятие». Его цель якобы «предотвратить распространение в стране COVID-19». Соответствующее постановление подписал 7 декабря премьер-министр Роман Головченко, пишет kp.by. Оно вносит изменения в существующий порядок пересечения границ страны из-за пандемии.

Постановление опубликовали 10 декабря, а новые правила начинают действовать спустя 10 дней - с 21 декабря.

Какие границы закрывают?

Все наземные границы на выезд для автомобилей (включая упрощенные пункты пропуска), поездов, кораблей и всего остального. Единственная возможность покинуть Беларусь - улететь самолетом.

Кто не сможет выехать из страны?

По общему правилу - граждане Беларуси и иностранцы, включая родственников белорусов и тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание или работает на территории страны. Но есть исключения. Например, если человек едет на похороны близкого родственника или к тяжело заболевшему близкому. Также можно будет выехать тем, кто имеет вид на жительство в другой стране, отправляется за медпомощью, на работу или на учебу (при наличии подтверждающих документов). Но и здесь все непросто: даже по уважительным причинам пересекать границу можно будет не чаще одного раза в полгода.

А иностранцам можно будет въехать в страну?

Нет, новое постановление лишь дополняет старое, которое фактически запретило въезд в Беларусь иностранцам без особой надобности.

Меры, которые были введены постановлением от 30 октября, остаются, а новым ограничивается еще и выезд с территории Беларуси, за исключением отдельных категорий граждан.

По-прежнему въехать в страну смогут иностранцы с видом на жительство, разрешением на работу, близкие родственники белорусов, дипломаты, дальнобойщики и некоторые другие. Кстати, новый документ с 21 декабря расширяет этот список: теперь въезд разрешат еще и охотникам по заключенному договору, иностранцам, приглашенным в страну юрлицами, а также приезжающим на лечение.

Нужен ли отрицательный тест и самоизоляция для въезжающих?

Да, для людей, вернувшихся из стран, внесенных Минздравом в перечень неблагополучных по коронавирусу. По данным на 14 декабря, в списке есть Латвия, Литва, Польша и Украина, но нет России. И вот здесь не важно, вы приехали или прилетели на самолете - идете на самоизоляцию.

Таким образом, белорусы, а также иностранцы, которые являются их супругами, родителями или детьми, иностранцы с правом на временное или постоянное пребывание после въезда в Беларусь обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. До истечения этого срока выехать за границу они не смогут. Правда, правилами освобождаются от самоизоляции выезжавшие за границу в служебную командировку.

А с 21 декабря для иностранцев старше 6 лет будет еще одно нововведение: при въезде в Беларусь им нужно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы. Без него в страну не пустят. Исключение - иностранцы с разрешением на постоянное или временное проживание на территории Беларуси (им справка не нужна).

А граждане России смогут въехать на машине в Беларусь?

Да, граждане России смогут въезжать на территорию Беларуси на машине, чтобы вернуться домой. При этом, заметим, никто не проконтролирует, выехала ли машина потом из Беларуси - с Россией-то границы открыты.

- Граждане Российской Федерации, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь к месту постоянного жительства, не подпадают под ограничение на въезд, как все остальные иностранцы, - пояснили в погранкомитете. - Мы контролируем выезд из страны только в тех пунктах пропуска, в которых осуществляем свою деятельность. Госпогранкомитет видит это по базам данных у себя в пунктах пропуска. Если он въехал из Польши, а потом захочет выехать из Беларуси в Литву, мы его не выпустим.

Почем сейчас авиабилеты из Беларуси?

Если коротко, то очень дорого. Самолеты летают не по всем направлениям и намного реже, чем до пандемии. Например, в Москву самолеты отправляются всего трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Самый дешевый билет, который удалось найти, стоит 553 рубля в обе стороны. Туда - в феврале следующего года, обратно - в марте. Самые дешевые билеты на ближайшие рейсы - 1292 рубля в обе стороны. Хотя раньше слетать в Москву стоило меньше 300 рублей.

Билеты в Киев, на удивление, остались по прежней цене. Самолеты летают трижды в день. От 331 рубля за билет без багажа туда-обратно до 423 рублей с багажом.

Вильнюс. Самолеты летают 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 208 рублей. С багажом - 283 рубля (раньше был чуть больше 200).

Львов. Самолеты летают дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно - 396 рублей, а с багажом - 458 (при прежней цене примерно от 370).

Варшава. Самолеты летают почти каждый день. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно - 272 рубля, с багажом - 349 рублей (против доковидных 300).

Первое ограничение на пересечение наземных границ из-за ситуации с пандемией COVID-19 ввели неожиданно: постановление вышло 30 октября, а ограничения вступили в силу уже назавтра. Из-за этого застряли на границе ночью и не смогли вернуться наземным транспортом в Беларусь студенты, которые учатся в Польше.

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