Bloomberg: В мире вакцину от коронавируса получило более 1 миллиона человек
- 18.12.2020, 22:33
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Массовую вакцинацию от коронавируса начали четыре страны.
В мире от коронавируса вакцинировалось минимум 1,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 18 декабря, пишет "Гордон".
Агентство учитывало информацию о вакцинации в четырех странах:
Китай (650 тыс. вакцинированных по состоянию на 28 ноября);
Великобритания (137 897 вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
Россия (320 тыс. вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
США (49 567 вакцинированных по состоянию на 17 декабря).
Таким образом, в мире вакцину получило минимум 1 млн 157 тыс. человек.