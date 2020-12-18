Bloomberg: В мире вакцину от коронавируса получило более 1 миллиона человек 18.12.2020, 22:33

2,270

Массовую вакцинацию от коронавируса начали четыре страны.

В мире от коронавируса вакцинировалось минимум 1,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 18 декабря, пишет "Гордон".

Агентство учитывало информацию о вакцинации в четырех странах:

Китай (650 тыс. вакцинированных по состоянию на 28 ноября);

Великобритания (137 897 вакцинированных по состоянию на 15 декабря);

Россия (320 тыс. вакцинированных по состоянию на 15 декабря);

США (49 567 вакцинированных по состоянию на 17 декабря).

Таким образом, в мире вакцину получило минимум 1 млн 157 тыс. человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».