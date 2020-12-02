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Майя Санду о ситуации в Беларуси: Нужно уважать волю народа

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  • 2.12.2020, 11:24
  • 3,656
Майя Санду о ситуации в Беларуси: Нужно уважать волю народа
Майя Санду

Избранный президент Молдовы призвала к прекращению насилия в нашей стране.

Избранный президент Молдовы Майя Санду прокомментировала ситуацию в Беларуси на пресс-конференции 30 ноября.

«Волю народа нужно уважать. Насилие должно прекратиться», – сказала она, отвечая на вопрос об отношениях с Беларусью.

«Что касается официальной позиции по Беларуси, я озвучу ее, когда вступлю в должность, после инаугурации», – сказала Санду.

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