Польша стала шестой страной ЕС, в которой количество заразившихся COVID-19 превысило 1 миллион 2 2.12.2020, 13:34

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Фото: PAP

Общее количество больных достигло 1 013 747.

Как стало известно сайту Charter97.org из данных Минздрава Польши, за время эпидемии в стране было зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в стране выявили 13 855 новых случаев коронавируса. Стоит отметить, что в результате общее количество больных достигло 1 013 747.

За последние сутки в Польше от COVID-19 скончались 609 человек, общее число летальных случаев увеличилось до 18 208.

Польша стала 6-й страной ЕС, где число заражений превысило 1 миллион. Ранее эту отметку перешагнули Франция, Испания, Британия, Италия и Германия.

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