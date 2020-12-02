Польша стала шестой страной ЕС, в которой количество заразившихся COVID-19 превысило 1 миллион

Польша стала шестой страной ЕС, в которой количество заразившихся COVID-19 превысило 1 миллион2
- 2.12.2020, 13:34
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Общее количество больных достигло 1 013 747.
Как стало известно сайту Charter97.org из данных Минздрава Польши, за время эпидемии в стране было зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения COVID-19.
За последние сутки в стране выявили 13 855 новых случаев коронавируса. Стоит отметить, что в результате общее количество больных достигло 1 013 747.
За последние сутки в Польше от COVID-19 скончались 609 человек, общее число летальных случаев увеличилось до 18 208.
Польша стала 6-й страной ЕС, где число заражений превысило 1 миллион. Ранее эту отметку перешагнули Франция, Испания, Британия, Италия и Германия.