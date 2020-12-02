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В Украине отменили «карантин выходного дня»

  • 2.12.2020, 15:11
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В Украине отменили «карантин выходного дня»

Правительство страны уверено, что ограничительные меры дали свои плоды.

Кабинет министров Украины не будет продлевать карантин выходного дня, в будни и на выходных будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет «Новое время».

«На выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны для всей территории страны», — сказал он.

По словам главы правительства Украины, три недели карантина выходного дня дали «положительный эффект»: за предыдущую неделю было зафиксировано на шесть тысяч меньше случаев заражения коронавирусом, чем прогнозировалось.

«Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах, наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27−28 тысяч», — сказал Шмыгаль.

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