«Он во всем признался»: Навальный позвонил одному из своих отравителей 29 21.12.2020, 15:39

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Алексей Навальный

Опубликовано аудио разговора.

Один из сотрудников ФСБ, которые участвовали в покушении на российского политика Алексея Навального — Константин Кудрявцев — признался в содеянном. Он также раскрыл некоторые подробности операции ФСБ, пишет издание The Insider.

Об отравлении он рассказал самому Навальному, думая, что говорит с помощником Николая Патрушева (председатель Совбеза РФ).

Навальный представился помощником Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

Как следует из разговора, пишет издание, Кудрявцеву поручили при очистке от «Новичка» одежды особое внимание уделить внутренней стороне трусов, а значит именно туда был нанесен яд.

Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный скорой помощью, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБшникам помогли сотрудники транспортной полиции.

Кудрявцев упоминает и девятого отравителя, который не был назван The Insider и Bellingcat в предыдущей части расследования — Василия Калашникова.

The Insider пишет, что Василий Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

Сам Навальный опубликовал запись беседы на своем сайте.

«Сейчас я говорю совершенно официально и направлю все соответствующие заявления. Мы знаем, что он сотрудник ФСБ. Сейчас вы услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это он.

А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления.

Когда президент Путин на пресс-конференции сказал: ну, если бы хотели отравить, то отравили бы, — фразу, которую сейчас повторяют все пропагандисты, — я просто в ладоши хлопал от радости.

Потому что сотрудник ФСБ Кудрявцев ответил нам всем на этот вопрос. Ну и, кроме того, сейчас вы узнаете, почему Путин много думает о моих, извините, трусах», — написал политик.

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