Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске 22.12.2020, 12:35

Ситуацией занимается местная община во главе с раввином.

Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Бобруйске. Об этом написал в Фейсбуке на странице Бобруйской синагоги написал ее раввин Шауль.

«Вот этого я не ожидал... Страшно думать, что в выходные сломали и украли десятки калиток и секций забора на еврейском кладбище. Сегодня я это видел на еврейском кладбище в Бобруйске. Я очень прошу вас - если могилы ваших близких пострадали, обращайтесь в милицию, для того чтобы быстро нашли этих бандитов. А мы как общество думаем о решении вопроса».

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