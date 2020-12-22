Ученые обнаружили в Млечном пути «окаменелости» из газа и звезд 2 22.12.2020, 17:12

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Звездную систему классифицируют в качестве шарового скопления.

Астрофизики, представляющие Болонский университет, провели исследование, в ходе которого выяснили, что в Млечном пути есть «окаменелости», которые созданы из скоплений газа и звёзд. Согласно утверждению экспертов, новый класс космической звездной системы получил название «Ископаемые фрагменты выпуклости», пишет lenta.ua

Звездную систему в выпуклости Галактики классифицируют в качестве шарового скопления. Она представляет собой систему, имеющую большое количество звёзд приблизительно одного и того же возраста. В Галактике 150 подобных скоплений. Во время наблюдения за Liller 1 научные сотрудники сделали вывод, что образование вызывает довольно сильный интерес. Оно является окаменевшим фрагментом одного из громадных звёздных сгустков, образованных приблизительно 12 млрд лет назад и создавших выпуклость Млечного пути.

Учёные во время испытаний выяснили, что Liller 1 - довольно не простой объект, представляющий собой звёздную реликвию, окаменелость, хранившую историю формирования Галактики. Ранние исследования Terzan 5 также продемонстрировали аномалии, однако Liller 1 предоставил информацию, доказывающую наличие нового класса звездных систем. Они обладают возможностью маскироваться. Новые системы имеют две звёздные популяции: одна - такого же же возраста, как и Галактика, другая - моложе. Они могли возникнуть на ранних этапах зарождения Млечного пути, но у них есть способность создания большого количества событий звёздной генерации. Особенность звёздных систем в том, что они зародились в одинаковое время с Галактикой.

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