Китайские компании отрежут от американских бирж 3.12.2020, 13:25

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Законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США.

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила в среду законопроект «о подотчетности иностранных компаний», направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты, сообщает finanz.ru .

Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. Если компания в течение трех лет не сможет удовлетворить требованиям по аудиту Совета по надзору за бухгалтерским учетом, то лишится доступа к бирже. Кроме того, необходимо заявлять о том, если бизнес контролируется или принадлежит зарубежному правительству.

Документ должен теперь поступить президенту США Дональду Трампу, который, скоре всего, его подпишет.

Агентство Блумберг 17 ноября сообщило, что федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена до завершения этого года подготовить правило, позволяющее прекращать обращение (проводить делистинг) на американских биржах акций компаний Китая из-за несоблюдения порядка бухгалтерской отчетности. Нововведение может вступить в силу уже в 2022 году.

Министр финансов Стивен Мнучин в августе заявил журналистам, что китайские компании, не соблюдающие американские правила, покинут биржи США к концу 2021 года.

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