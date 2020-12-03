Студента БГУИР судили шестой раз 3.12.2020, 17:30

Ян Солонович. Фото: TUT.BY

Всего он проведет за решеткой 85 суток.

Суд Партизанского района Минска в очередной раз разбирал дело студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича. В ноябре по административным делам у молодого человека было пять процессов, этот — шестой, передает tut.by.

Как и в прошлую пятницу, дело ведет судья Михаил Макаревич. Поддержать Яна пришла мама Ольга.

— В субботу мне позвонил человек, который сидел с Яном и уже вышел. Говорит, сын чувствует себя нормально, попросил передать ему учебник по английскому, шорты и носки, — улыбается Ольга.

На руке у нее номер 29, до суда она успела съездить на Окрестина. Ян находится в ЦИП.

Заседание идет по скайпу, слышно плохо. В начале процесса защитник Яна Дмитрий Пигуль заявил отвод суду.

— Данным составом суда было вынесено три постановления, два из которых в настоящее время обжалуются как незаконные и необоснованные, — пояснил свое решение защитник. — Предполагаю, у данного состава суда имеется иная, косвенная заинтересованность.

Суд решил: в отводе отказать.

— Кашляет, — услышав голос сына, отмечает Ольга.

Яна судят за события 4 октября, статья 23.34 КоАП. Он не отрицает, что в этот день участвовал в массовом мероприятии, но, уточняет, не знал, что оно несанкционированно. Молодой человек вину признает частично, в том, что произошло, раскаивается.

На вопрос судьи, с какой целью он ходил на данное мероприятие, Ян рассказал, что использовал конституционное право на выражение своего мнения. С чем он не согласен? Студент пояснил, что он против фальсификации на выборах, а также против насилия, выступает за проведение новых выборов.

— Вы считаете Мингорисполком мог дать разрешение на такое мероприятие? — уточнил у Яна судья Михаил Макаревич.

— Почему нет? — задал риторический вопрос студент.

На прошлом заседании Ян рассказал, что после задержания из РУВД его доставили в КГБ. Здесь, по словам молодого человека, он написал заявление на имя начальника Партизанского РУВД. В тексте он сообщил про свое участие в массовых мероприятиях. Судья уточнил, писал ли молодой человек этот документ и другие объяснения, которые есть в материалах дела, добровольно.

— Письмо на имя начальника РУВД я писал в КГБ, в кабинете в тот момент находилось два сотрудника КГБ, — описывает происходящее молодой человек. — Все данное письмо, кроме мест с датами, их я указал сам, было мне надиктовано. [… ].

— Что бы вы не написали в объяснении, если бы вам не диктовали? — переспросил судья.

— Я вообще не хотел писать, если честно, — ответил Ян, но не отрицал: факты, указанные в объяснении соответствуют действительности.

— Если бы вы не написали это объяснение, какие последствия, как вы предполагаете, вас бы ожидали? — поинтересовался у Яна адвокат.

Парень ответил: ему намекали, что тогда он может оказаться под уголовной.

В прошлый раз Ян рассказывал, что его уже месяц не водили в душ и на прогулку. После предыдущего суда, отметил студент, один раз его все-таки вывели погулять. Насилие, продолжает Ян, к нему не применяется. Но один из сокамерников болеет. Парень предполагает, что у него может быть коронавирус.

— Лечение предоставляют тем, кто заболел? Вам известно о таких случая? — переспросил адвокат

— Дают жаропонижающие и парацетамол, — ответил Ян.

На суде также выступил Роман Королик, участковый Партизанского РУВД. Он не был свидетелем по делу, а составлял на Яна протокол. Как и неделю назад, он сообщил, что о правонарушениях парня узнал 3 ноября.

— Почему вы сразу не составили семь протоколов или один и не отправили их в суд? — переспросил его Дмитрий Пигуль.

Значит, не было доказательств данных обстоятельств, ответил Роман. Обстоятельства перепроверялись, и когда они подтверждались, он составлял протокол.

Решение по делу Яна Солоновича, судья Михаил Макаревич вынес на месте:

— 14 суток, — озвучил он.

Общее количество дней, которые Ян провел и еще проведет за решеткой, 85 суток.

— А письма до него так и не доходят, — стоя в коридоре суда после процесса, говорит Ольга.

Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.

На этой неделе стало известно, что правозащитники признали Яна политзаключенным и требуют немедленно его освободить.

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