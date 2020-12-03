Ученые выяснили, зачем люди в разговоре повторяют имена 2 3.12.2020, 17:45

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Во время разговора люди повторяют имена собственные, чтобы придать им дополнительный смысл.

Ученые выяснили, что во время разговора люди повторяют имена собственные, чтобы придать им дополнительный смысл. Таким образом говорящий подтверждает достоверность информации и объясняет какие-либо факты о носителе имени. Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в научном журнале Language & Communication.

В европейской традиции имена собственные, например, Иванов, Петров, Сидоров, не имеют языкового значения. Их не указывают в толковых словарях, потому что они указывают на своего обладателя напрямую, но не описывают его свойства. Лингвисты из Санкт-Петербургского государственного университета и Мадридского университета Комплутенсе изучили еще один класс употреблений, когда имена получают новое значение. Это тавтологии с именами собственными, как, например, "Черчилль есть Черчилль" или "Эйнштейн – это Эйнштейн".

"В некоторых языках, например, индейских племен Южной Америки, в качестве показателей достоверности информации используются специальные языковые элементы, называемые эвиденциальными маркерами. В языках, где их нет, например русском, английском или испанском, эту роль могут исполнять повторы. Они также используются в качестве объяснений, например, оправдания определенных поступков носителя имени. Кроме того, их часто применяют как самый сильный, решающий аргумент в конце фрагмента текста", – прокомментировала Елена Вилинбахова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и руководитель исследования.

В ходе исследования ученые выяснили, что, несмотря на глубокую изученность, с одной стороны, повторов, а, с другой стороны, имен собственных, пересечение этих двух областей исследовано крайне слабо, хотя люди активно их используют.

Так, в случае обсуждения знаменитостей такой прием используется в разговоре о личной и творческой жизни человека, когда сначала указывается просто имя, а при следующем упоминании имеются в виду его достижения. Например, Игнаций Падеревский был знаменитым пианистом и одновременно государственным деятелем. Люди, знавшие его только в одной профессиональной области, в спорах друг с другом удивлялись, когда приходили к выводу, что "Падеревский действительно Падеревский", имея в виду, что "тот самый Падеревский, знаменитый пианист, является также и политиком", или наоборот.

"По нашим данным, наиболее распространенная роль тавтологий в текстах - это показатель достоверности информации. Если тавтология используется до или сразу после некоторого суждения, говорящего о носителе имени, то это суждение получает статус общеизвестной истины, поскольку тавтология всегда истинна по определению", - сказала Вилинбахова.

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